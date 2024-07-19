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經紀公司證實「鄭佩佩2天前離世」！悲嘆：她近年來身體抱恙

▲經紀公司證實鄭佩佩離世，並透露她近來身體狀況一直很不好。（圖／鄭佩佩微博）
▲經紀公司證實鄭佩佩離世，並透露她近來身體狀況一直很不好。（圖／鄭佩佩微博）

記者朱祖儀／綜合報導

香港資深女星鄭佩佩曾演出多部經典作品，其中《臥虎藏龍》碧眼狐狸及《唐伯虎點秋香》華夫人2個角色讓人印象最深刻。不料今（19）日卻傳出鄭佩佩過世消息，稍早她的經紀公司「凱藝國際」也發文證實，鄭佩佩近年來身體抱恙，最終在7月17日離世，享瘦78歲。

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凱藝國際在微博發文證實，鄭佩佩在7月17日已經離開大家，全體同仁都深感痛心及惋惜，「公司及佩佩姐的子女，藉此感謝所有佩佩姐的朋友、同事和支持者，一直在她的生命中燃亮著愛」。文章中也透露，鄭佩佩近年來健康亮紅燈，但一直沒有公開，不僅是想要處理好自己的病情，也希望把光陰留給和家人相處，鄭佩佩離開時，子女們及親友也都陪伴在側。

鄭佩佩稍早驚傳過世消息，微博上也出現許多緬懷文，包括主持人曹可凡、導演孫孟晉、胡雪樺、劉濤等人。劉濤先前也曾在節目《花少好友記》中透露，鄭佩佩身體已經大不如前。

▲一代俠女鄭佩佩過世。（圖／資料照）
▲一代俠女鄭佩佩過世震驚演藝圈，許多藝人、導演紛紛發文哀悼。（圖／資料照）
鄭佩佩出道多年，演出過多部經典電影，包括《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《寶蓮燈》、《情人石》等，其中導演李安執導的《臥虎藏龍》，更是讓她榮獲香港電影金像獎最佳女配角獎的殊榮。縱橫影壇數十年的她，也在2018年獲得第24屆華鼎獎終身成就獎。 

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