預言賴清德下一步砍向「他」！鄭麗文：像法海把白蛇壓在雷峰塔下
前桃園市長鄭文燦涉貪遭羈押禁見，外界不斷猜測這是總統賴清德肅貪第一步，接下來大刀將揮向誰，引起關注。對此，國民黨前立委鄭麗文直言，賴清德接下來不會再砍黨內，否則離心離德，沒人幫他打仗，並預測賴清德會先用官司困住柯文哲，像法海把白蛇壓在雷峰塔下，柯文哲就沒辦法施展，接下來再針對2026選舉砍向藍營地方派系。
記者王德蓉／綜合報導
鄭麗文18日在節目《大新聞大爆卦》表示，接下來賴清德會繼續砍柯文哲，因為只有砍柯文哲，才能真的把所有柯文哲的能量消磨、限縮，讓柯接下來沒有辦法作怪，「就好像法海把白蛇壓在雷峰塔下，你就沒有辦法施展了，我就拿官司困住你呀！」
鄭麗文續指，接下來賴清德一定會砍向藍營，賴清德現在是老大，需要所有人為他打仗、為他流血，且他還需要連任，因此不會再搞黨內，黨內看到也怕了、也乖了，所以接下來當然要砍向藍營跟白營，否則民進黨的支持者也會懷疑賴清德「難道你無情無義沒血沒淚？你每天都砍民進黨的人給外面的人看，那我們支持你是幹什麼的？」
鄭麗文直言，賴清德接下來一定是砍白砍藍，「讓你沒有話講啊，我綠的都砍了，接下來砍白砍藍，他就有話說了：我就不是選擇性辦案了啊！」鄭麗文預言，賴清德先壓制了柯文哲後，2026的選舉仍會先砍藍的，針對藍營地方派系，或地方的大咖。