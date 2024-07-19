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曾祥鈞今將正式加盟名古屋戰鷹！挑戰最高層級B1　球團大陣仗迎接

▲富邦勇士本土中鋒曾祥鈞合約期滿離隊，決定旅日挑戰最高層級B1，名古屋戰鷹今（19）日舉行加盟記者會。（圖／翻攝自名古屋戰鷹 IG）
▲富邦勇士本土中鋒曾祥鈞合約期滿離隊，決定旅日挑戰最高層級B1，名古屋戰鷹今（19）日舉行加盟記者會。（圖／翻攝自名古屋戰鷹 IG）

記者林之越/綜合報導

臺北富邦勇士日前宣布，本土中鋒曾祥鈞合約期滿離隊，且決定前往日本職籃挑戰。曾祥鈞今（19）日將正式透過記者會，以亞洲外援身分，加盟日本B.LEAGUE聯盟，所屬最高層級B1的名古屋戰鷹隊。值得一提的是，為了本場加盟記者會，包含名古屋戰鷹的董事長、總經理和副總經理都特地來台，擺出相當大陣仗迎接

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終達成旅外夢　亞洲外援身分加盟

日前所屬的經紀公司，透過IG社群平台宣布，曾祥鈞和名古屋戰鷹已經正式完成簽約，會以亞洲外援身分進軍B.LEAGUE聯盟，並將和日本首位拿到灌籃高手獎學金的控衛並里成同隊，展開職籃生涯新篇章

根據球團貼文內容，曾祥鈞表示：「非常開心可以加入名古屋戰鷹的大家庭，到海外打球是我開始打籃球以來的夢想，戰鷹是一支擁有很棒的潛力與高競爭力的球隊，很期待和我的新隊友們一起打球，我也已經為新賽季做好充分準備，將會盡全力幫助球隊取得好成績，也希望球迷們能一起來到名古屋，來到戰鷹隊的主場看我打球、為我加油！」

職籃打出身價　勇士球團給祝福

曾祥鈞從輔仁大學畢業後，效力於勇士4個賽季，在2022-23 PLG賽季打出亮眼表現，場均貢獻11.1分、5.8籃板，包辦年度第一隊、年度防守第一隊及年度進步獎。祥鈞無論在場內外皆展現積極態度，不斷提升自我，把握每次上場機會，適時給予隊友協助。

對於從大學畢業後就栽培至今的曾祥鈞，臺北富邦勇士領隊蔡承儒表示，「雖然不捨，但如果球員有更好的發展，球團絕對大力支持，祥鈞希望能旅外挑戰自我，我們也很尊重球員的個人意願謝謝這4年來祥鈞為球隊的貢獻與努力，祝福祥鈞這次旅外能不斷成長，好好享受跟日本頂尖好手學習的機會！」

▲曾祥鈞進帳11分、14籃板，是兩隊唯一達到雙位數的本土球員。（圖／聯盟提供）
▲臺北富邦勇士日前宣布陣中本土中鋒曾祥鈞合約期滿離隊，經雙方溝通後，祥鈞決定前往日本職籃挑戰，加盟名古屋戰鷹隊。（圖／PLG聯盟提供）

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