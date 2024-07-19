曾祥鈞今將正式加盟名古屋戰鷹！挑戰最高層級B1　球團大陣仗迎接

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日前所屬的經紀公司，透過IG社群平台宣布，曾祥鈞和名古屋戰鷹已經正式完成簽約，會以亞洲外援身分進軍B.LEAGUE聯盟，並將和日本首位拿到灌籃高手獎學金的控衛並里成同隊，展開職籃生涯新篇章。
根據球團貼文內容，曾祥鈞表示：「非常開心可以加入名古屋戰鷹的大家庭，到海外打球是我開始打籃球以來的夢想，戰鷹是一支擁有很棒的潛力與高競爭力的球隊，很期待和我的新隊友們一起打球，我也已經為新賽季做好充分準備，將會盡全力幫助球隊取得好成績，也希望球迷們能一起來到名古屋，來到戰鷹隊的主場看我打球、為我加油！」
職籃打出身價 勇士球團給祝福
曾祥鈞從輔仁大學畢業後，效力於勇士4個賽季，在2022-23 PLG賽季打出亮眼表現，場均貢獻11.1分、5.8籃板，包辦年度第一隊、年度防守第一隊及年度進步獎。祥鈞無論在場內外皆展現積極態度，不斷提升自我，把握每次上場機會，適時給予隊友協助。
對於從大學畢業後就栽培至今的曾祥鈞，臺北富邦勇士領隊蔡承儒表示，「雖然不捨，但如果球員有更好的發展，球團絕對大力支持，祥鈞希望能旅外挑戰自我，我們也很尊重球員的個人意願。謝謝這4年來祥鈞為球隊的貢獻與努力，祝福祥鈞這次旅外能不斷成長，好好享受跟日本頂尖好手學習的機會！」