鄭佩佩去世！《唐伯虎點秋香》華夫人謝幕　眾嚎：再無一日喪命散

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由周星馳飾演的江南四大才子之一唐伯虎，某日巧遇鄭佩佩飾演的華太師夫人（後簡稱華夫人），身邊帶著「春夏秋冬」4大侍女，唐伯虎為了追求侍女秋香（鞏俐飾），不惜賣慘入府為奴，改名華安。
但華夫人與唐家有深仇大恨，原先想置唐伯虎於死地，但死對頭之一寧王，帶人到華府找麻煩，以及後續奪命書生大鬧華府，都是靠著唐伯虎屢屢化解危機，最後華夫人終於同意，將秋香許配給唐伯虎。
🟡《唐伯虎點秋香》華夫人經典台詞回顧
📍劇中最經典莫過於華安用打擊樂自白：「稟夫人，小人本住在蘇州的城邊， 家中有屋又有田」，讓華夫人聽完嗨到飛上天。
華夫人（內心獨白）：實在是太刺激了，我真忍不住要讚美他！不行，我不能夠表露出來。但是這種感覺，真讓人像騰雲駕霧一樣，他那番感人肺俯的自白，居然能夠用俏皮輕快的數板來表達，再加上節奏強勁的敲擊樂器來結尾，真是聽得我…高潮一波接一波！
📍第二經典場景，則是華夫人與唐伯虎的「毒藥廣告」，百看不膩。
華夫人：我告訴你，你剛才喝的那杯參茶，已經被我下了天下第一奇毒「一日喪命散」。
唐伯虎：天下第一奇毒，哪輪得到你那「一日喪命散」？應該是我們唐家的「含笑半步顛」才對。
華夫人：我們「一日喪命散」是用7種不同的毒蟲，再加上鶴頂紅，提煉七七四十九日而成的，無色無味，殺人於無影無蹤。
唐伯虎：我們「含笑半步顛」是用蜂蜜、川貝、桔梗，加上天山雪蓮配製而成，不須冷藏，也沒有防腐劑，除了毒性猛烈之外，味道還很好吃。
華夫人：吃了我們「一日喪命散」的人，一日之內會武功全失，筋脈逆流，胡思亂想，而致走火入魔，最後會血管爆裂而死。
唐伯虎：沒有錯！而吃了「含笑半步顛」的朋友，顧名思義，絕不能走半步路，或者面露笑容，否則也會全身爆炸而死。實在是居家旅行…
華夫人：殺人滅口…
兩人齊聲：必備良藥！