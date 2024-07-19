「華夫人」鄭佩佩5月就爆出健康亮紅燈 劉濤曾淚談近況：不好了
香港資深演員鄭佩佩演活《唐伯虎點秋香》「華夫人」一角，留給觀眾深刻的印象，今（19）日驚傳去世，享壽78歲，經紀公司也於微博證實消息。不過其實早在今年5月，與鄭佩佩有深厚交情的劉濤就曾在新節目中，透露鄭佩佩身體狀況不佳，需要人攙扶。
記者許芷芸／綜合報導
大陸女星劉濤與鄭佩佩曾在2014年的大陸旅遊綜藝節目《花兒與少年》中共同出演，並在節目中建立了深厚的情誼。2個月前劉濤在新節目中談到鄭佩佩時，她淚如雨下地說：「佩媽的身體已經不太好了，需要人攙扶著，她那個時候60多歲，拎著一個小箱子，陪伴著我們20多天。」當時就讓不少影迷非常擔心鄭佩佩的健康狀況，沒想到今傳出鄭佩佩過世的消息，震撼娛樂圈。
劉濤今日稍早也於微博發文悼念：「很難過，最親愛的佩媽永遠的離開了我們。她總是替他人著想，盡自己所能，去努力完成每一份工作，真誠照顧每一個夥伴，與她一起的日子我們也總是踏實溫暖且幸福」，文末也寫下：「我想你，一直一直很想你。」感人悼念也讓許多粉絲相當不捨。
鄭佩佩早年有「螢幕女俠」之稱，前夫原文通是台灣富商，兩人育有3女1子。不過鄭佩佩已淡出演藝圈許久，在美國過著晚年退休生活。今（19）日離世的消息，令不少粉絲及圈內好友不捨，紛紛發文悼念。