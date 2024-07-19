川普最夯手舉牌是這張！綠赴美觀選：有各種精心打扮的瘋狂支持者

我是廣告 請繼續往下閱讀
阮俊達指出，連續四晚的共和黨全代會大會，就是一縝密規畫的造勢秀，每晚都有設定主題，而今晚是全代會最後一晚，當地時間17時30分開場後，會一直進行到深夜時川普的壓軸演說。
阮俊達觀察，群眾就像台灣造勢活動一樣，會有各種精心打扮的瘋狂支持者，別滿競選徽章、戴著大象帽等，還有人穿著禮服，上面繡著川普中槍時高喊「Fight! Fight! Fight!」那張照；手舉牌由現場工作人員發放，設計格式統一，標語則是每天都有好幾款，而今晚最受歡迎的一款是「TRUMP TOUGH ON CHINA」。
邱俊憲則說，這幾天眾多講者的公開發言中，再次印證不論是共和黨還是民主黨，美國政界都極為重視台灣議題。他提到，台灣擁有民主自由的多元政黨，國內各政黨規畫重要黨內事務活動時，可參考美國經驗，積極安排多元的周邊交流並多邀請各國友人參與，如此才能持續擴大台灣民主政黨與國際互動交往的能量。
陳乃瑜也說，透過第一線的選情觀察，可以發現台灣議題確實是國際關注的焦點，也在美國大選中持續引起討論。她說，不論是在共和黨全國黨代表大會或在周邊研討會中，都有許多講者主動提及台灣，例如，曾說服川普總統同意重大對台軍售案的共和黨資深聯邦參議員葛瑞姆強調「台灣很重要」、「美國優先但不代表只會獨善其身」，保護台灣免於侵略至關重要，更符合美國安利益。
更多「川普造勢遇襲」相關新聞。