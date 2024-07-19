鄭佩佩離世！曾閃嫁台灣富商又離婚 為生兒子「懷孕8次流產4次」
香港資深女星鄭佩佩出道多年，經典作品包括《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《寶蓮燈》、《情人石》等，多個角色都讓影迷印象深刻。不過她其實曾在事業當紅時為愛引退，且為了想要生兒子，婚後曾懷孕8次，但流產了4次，最終生下3女1子，可惜仍沒能和老公走到最後，她事後也感嘆當時感覺是「借肚子給老公生孩子」。
記者朱祖儀／綜合報導
鄭佩佩1963年考入邵氏兄弟「南國實驗劇團」，和于倩、邢慧、秦萍、午馬等人成為同學，畢業後她就進入邵氏當演員，並簽下8年合約，之後憑藉文藝片《情人石》參加亞洲影展，獲得美國國際獨立製片人協會「最具前途影星金武士獎」，接著更在電影《大醉俠》當中飾演「金燕子」，奠定一代女俠地位。
不過在鄭佩佩正當紅的時候，她選擇和台灣富商原文通結婚，且為愛退出影壇，2人一起到美國生活。只是婚後生活不如想像中美滿，好強的她覺得生兒子是很容易的事情，所以堅持一定要生出兒子，最後懷孕8次、流產4次，才終於生下3女1子。她事後感嘆自己當時對生育有不正確的想法，覺得丈夫是單傳，身為對方的太太就有義務「要把自己的肚子借給他生孩子」，最終淪為生子機器。
可惜鄭佩佩最終還是沒能挽回和丈夫的感情，2人在1987年離婚，鄭佩佩也因此回歸影壇。而她重新復出後的作品更加深植人心，不僅接了《唐伯虎點秋香》中華夫人一角，讓她重回影壇巔峰，後續又在導演李安執導的《臥虎藏龍》中飾演碧眼狐狸，成功拿下香港電影金像獎最佳女配角獎。近年來她逐漸淡出演藝圈，在美國過著退休生活，不料今日卻傳出過世消息，讓許多影迷相當遺憾。