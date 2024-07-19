解讀柯建銘1段話 郭正亮揭賴清德「麻煩個性」：殺向四方繼續鬥
民眾黨主席柯文哲日前稱民進黨團總召柯建銘與賴清德總統政爭，柯建銘17日接受媒體專訪時，指賴清德當選隔天就成立「立法院院長、副院長改選小組」，成員包括行政院長卓榮泰，並嘲諷柯文哲，說他跟賴清德政爭根本是「政治白癡」。對此，前立委郭正亮認為，卓榮泰沒介入，而賴清德有，現在賴清德也選擇跟國會多數聯盟對幹，就是在鬥。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮18日在節目《大新聞大爆卦》分析，大家都知道那次改選到最後，都在猜說賴清德透過誰接觸民眾黨，「不是找資深醫師嗎？搞得大家緊張得要死」，郭正亮認為，賴清德應該有介入，「賴清德當然很希望不要讓國民黨當院長」，否則國會多數聯盟就形成了。
郭正亮認為，現在賴清德也選擇跟國會多數聯盟對幹，輸了就徹底否認國會多數重要，就是在鬥，「他現在開始殺向四方，看誰沒聽我的話就繼續鬥，也不管可能造成更糟局面」，即便客觀面不利，卻不承認現實，就繼續鬥。郭正亮說，就像處理兩岸關係一樣，賴清德說互不隸屬，對方不理就選擇繼續鬥，沒辦法根據客觀的現實來調整作法，「固執己見」。
郭正亮指出，民進黨立院黨團不知道有沒有人認知到這樣的困境，要尋求別的方式處理立法院，可從賴清德身上看不到，這就是他很麻煩的個性。