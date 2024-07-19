巴黎奧運／日本女子體操隊長被爆未成年吸菸！ 最慘將退出代表隊

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19歲的宮田笙子，目前就讀順天堂大學，被日本媒體稱為是女子體操代表隊的隊長兼王牌。過去曾在2022年首度參加體操世錦賽時，就拿下平衡木項目的銅牌，個人全能項目則排在第8名，今年獲得生涯首度的奧運參賽資格，被寄與十足厚望，但卻傳出場外事件。
根據《體育日報》報導指出，宮田笙子疑似違反了日本20歲才能吸菸的規定，日本體育協會目前正在介入調查，且可能將讓宮田笙子從摩納哥返回日本，而她能否參與26日的奧運開幕式，目前仍然未有明確消息。
雖然調查結果尚未出爐，但若宮田笙子真的被退出代表隊，那麼將會由曾參加過2016年里約奧運、2021年東京奧運的杉原愛子遞補。值得一提的是，宮田笙子先前在接下代表隊隊長時，受訪才喊話：「身為王牌和隊長，我肩負著巨大的責任。我希望帶領日本隊取得好成績。」
宮田笙子小檔案
國籍：日本
出生年月日：2004年9月21日（19歲）
出生地：京都府
身高：151公分
學歷：鯖江高等學校、順天堂大學
近年獲獎賽事：
- 2024年NHK杯個人綜合項目金牌
- 2024年全日本選手權個人綜合項目金牌
- 2023年NHK杯個人綜合項目金牌....
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