叔叔竟是狼！逞欲侵犯4名小六童、偷拍不雅影片 法官狠重判25年
2022年間，基隆一名梁姓男子拜訪友人，發現其收留4名無家可歸的小六生（3女1男），梁男假借幫忙照顧之理由，趁機侵犯其中2名女童，並猥褻偷拍不雅影片，甚至要求4名學童一起發生性行為，還攝錄下整個過程。案經基隆地院審理，依加重強制性交等罪，合併判處梁男25年徒刑。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，梁男拜訪友人時，發現對方收留4名小六生，得知4童與家人少聯繫，竟假借幫忙照護之理由，趁機猥褻、性侵其中2女童，還拍下不雅影片。梁男又趁友人不在家之際，要求4名學童大玩性愛趴，並以手機錄下整個過程。
之後其中一名女童報警處理，警方隨即介入偵辦，查扣梁男手機、筆電、行動硬碟等，發現其偷拍性侵2女童等畫面，被檢方依加重強制性交等罪嫌起訴。案經基隆地院審理，梁男坦承犯行，法官依加重強制性交、加重強制猥褻與使兒童被拍攝性影像等14罪，分別判處4年至10年2月不等徒刑，合併應執行25年徒刑。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110