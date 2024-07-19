比太陽還熱情！西原高校樂隊101快閃表演 笑喊「謝謝」彰顯活力
▲西原高校行進樂隊在台北101快閃表演，帶來3首曲目的樂器吹奏搭配吟唱，彰顯青春活力。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.19）
記者
林則澄／台北報導
｜ 2024-07-19 12:22:31 2024-07-19 13:36:43
不輸太陽的熱情！日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊應邀文化總會、總統府出席「2024總統府音樂會—自由之力」，今（19）日上午則在台北101透過吹奏樂器結合吟唱，帶來曲目〈青與夏〉、〈我最強〉、〈搖擺不定的羅曼蒂克〉的快閃表演，最後不忘微笑並以中文齊喊「謝謝」，盡顯青春活力。
「2024總統府音樂會—自由之力」7月20日在兩廳院藝文廣場舉行，文化總會、總統府邀請世新大學啦啦隊、西原高校組成「台日啦啦隊」，並將音樂、體操、動漫融入表演當中，也為遠征巴黎奧運會的國手打氣。文化總會秘書長李厚慶表示，西原高校、世新大學啦啦隊的合作演出，「只在總統府音樂會上才能看到。」
文化總會表示，西原高校為了總統府音樂會，已在7月17日抵達台灣彩排並於7月19日至20日的兩天上午在台北101、圓山大飯店進行快閃表演，今日首先在台北101帶來歌曲〈青與夏〉、〈我最強〉、〈搖擺不定的羅曼蒂克〉的樂器吹奏搭配歌聲吟唱，可見成員身穿白衣紅褲、黑色服裝與領帶，整齊劃一的帶來精彩演出，而在快閃活動結束之際，不忘面帶微笑並以中文齊聲喊出「謝謝」，盡顯青春活力。
▲西園高校行進樂隊在台北101快閃表演，藉由3首曲目的樂器吹奏搭配吟唱，盡顯青春熱情。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.19） ▲西園高校行進樂隊在台北101快閃表演，藉由3首曲目的樂器吹奏搭配吟唱，盡顯青春熱情。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.19） 文化總會表示，7月20日晚上7時在兩廳院藝文廣場舉行的「2024總統府音樂會—自由之力」，卡斯包括主持人徐展元、Sandra、NSYO國家青年交響樂團，以及指揮楊智欽，還有瑞星韻律體操協會、黃柏翰Huang PO Han、桑布伊、舞炯恩、Salaw舞團、亂彈阿翔、邵大倫、沈文程、陳明章&福爾摩沙淡水走唱團、許景淳、Vuize王鍾惟、龔德Kung Ta、黃子軒與山平快、春麵樂隊、阿跨面、FORMOSA CREW、陳錫煌傳統掌中樂團、金光布袋戲、鄭宜農、潘麗麗、滅火器等。 ▲台北101快閃表演結束之後，西原高校行進樂隊前往下個行程。（圖／記者林則澄攝，2024.07.19）
文化總會指出，「2024總統府音樂會—自由之力」均為免費入場，活動也在電視、網路平台全程直播。