耶嫩控蘿拉愛丟包工作！離職痛哭　1原則認證職場霸凌、自救秘訣

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酸言酸語、貶低他人、將份內工作丟包他人，都屬於職場霸凌行為
而該如何辨別自己正在遭受職場霸凌，還是同事正常的工作交流，1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，職場霸凌有點類似於性騷擾，事實上只要當事人感受到不舒服，它就有成立的可能，職場霸凌指的是在工作場所發生，藉由權力濫用與不公平的處罰所造成的持續性的冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱行為，使被霸凌者感到受挫、被威脅、被羞辱、被孤立及受傷，進而折損其自信並帶來沈重的身心壓力。
事實上有超過8成3的上班族在職場上遇過霸凌，最常見的包括肢體暴力、心理暴力、言語暴力、性騷擾四類，這些行為在法律上都被視為不法侵害。要注意的是，職場霸凌行為也包括講話酸言酸語、貶低他人、故意排擠對方、工作上不給資源、將份內工作丟包他人，講出「你怎麼那麼笨」、「你怎麼都不會」等，都是職場霸凌的行為。
遭職場霸凌勞工該如合自救？
曾仲葳建議，可以先觀察主管或同事對待別人以及對待自己的情況，若是對方時常讓你感受到身心靈不適，第一步要先進行蒐證，比起文字檔案，更建議留下錄音、錄影畫面當作證據；第二步驟，尋求其他同事幫助以及支持，若是有其他人也遭受一樣的對待，可以一起聯合舉發他；第三步驟向公司內部的工會、福委會、人力資源部門投訴；最後若是都沒有效果，可以找到勞動部、勞工局檢舉。
曾仲葳也鼓勵勞工，在受到霸凌後要向專業的精神科醫師尋求幫助，維持健康的生活習慣，確保身心狀態健康，同時維持正常的社交生活，進行可以放鬆身心的活動，結交工作場合之外的朋友，以健康的方式擺脫霸凌的陰影。
104人力銀行品牌公關洪德諭也提出反擊與自保的3大秘訣：
1、證據會說話：進行錄音、錄影或相關對話截圖，或是找出績效評估，用證據證明非自己的問題。
2、同事力量大：聯合同樣遭遇霸凌的同事讓事件被重視，或是請同事協助評估自身工作表現＆狀況，證明霸凌遭遇。
3、第三方專業協助：尋求相關律師或社工師的專業協助，不只讓個人隱私獲得絕對保密，透過第三方更可無後顧之憂地協調溝通。