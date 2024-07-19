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耶嫩控蘿拉愛丟包工作！離職痛哭　1原則認證職場霸凌、自救秘訣

▲離職的前員工耶嫩回歸蔡阿嘎工作團隊外，也吐露當初離職就是因為受到蘿拉欺凌對待，包括公眾場合數落、把份內工作推給其他同事、出包甩鍋。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
▲離職的前員工耶嫩回歸蔡阿嘎工作團隊外，也吐露當初離職就是因為受到蘿拉欺凌對待，包括公眾場合數落、把份內工作推給其他同事、出包甩鍋。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）

記者鍾怡婷/綜合報導

百萬網紅蔡阿嘎元老級員工蘿拉又爆惡性！離職的前員工耶嫩回歸蔡阿嘎工作團隊外，也吐露當初離職就是因為受到蘿拉欺凌對待，包括公眾場合數落、把份內工作推給其他同事、出包甩鍋，而1111人力銀行公關經理曾仲葳也認證，以上行為恐涉及職場霸凌，事實上只要是在工作場所發生，且讓當事人感受到不舒服，就有成立可能，而當事人想要自救，除了LINE、線上對話等文字證據，錄音、錄影會更加重要。

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耶嫩爆料指出，蘿拉會在公眾場合直接數落自己，也會買東西時故意漏掉耶嫩，明著暗著有許多小舉動，並且經常把自己的工作推給其他的同事，如果同事不願意，她會甩門、摔手機；而早就討論好她該處理的事情，每次都是最後關頭時才會詢問相關細節，出包的話只想要甩鍋。

酸言酸語、貶低他人、將份內工作丟包他人，都屬於職場霸凌行為
而該如何辨別自己正在遭受職場霸凌，還是同事正常的工作交流，1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，職場霸凌有點類似於性騷擾，事實上只要當事人感受到不舒服，它就有成立的可能，職場霸凌指的是在工作場所發生，藉由權力濫用與不公平的處罰所造成的持續性的冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱行為，使被霸凌者感到受挫、被威脅、被羞辱、被孤立及受傷，進而折損其自信並帶來沈重的身心壓力。

事實上有超過8成3的上班族在職場上遇過霸凌，最常見的包括肢體暴力、心理暴力、言語暴力、性騷擾四類，這些行為在法律上都被視為不法侵害。要注意的是，職場霸凌行為也包括講話酸言酸語、貶低他人、故意排擠對方、工作上不給資源、將份內工作丟包他人，講出「你怎麼那麼笨」、「你怎麼都不會」等，都是職場霸凌的行為。

▲工作上遇到「慣老闆」，不只沒好日子過，前途更是一片黑暗。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Shutterstock）
▲講話酸言酸語、貶低他人、故意排擠對方、工作上不給資源、將份內工作丟包他人，講出「你怎麼那麼笨」、「你怎麼都不會」等，都是職場霸凌的行為。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Shutterstock）
遭職場霸凌勞工該如合自救？
曾仲葳建議，可以先觀察主管或同事對待別人以及對待自己的情況，若是對方時常讓你感受到身心靈不適，第一步要先進行蒐證，比起文字檔案，更建議留下錄音、錄影畫面當作證據；第二步驟，尋求其他同事幫助以及支持，若是有其他人也遭受一樣的對待，可以一起聯合舉發他；第三步驟向公司內部的工會、福委會、人力資源部門投訴；最後若是都沒有效果，可以找到勞動部、勞工局檢舉。

曾仲葳也鼓勵勞工，在受到霸凌後要向專業的精神科醫師尋求幫助，維持健康的生活習慣，確保身心狀態健康，同時維持正常的社交生活，進行可以放鬆身心的活動，結交工作場合之外的朋友，以健康的方式擺脫霸凌的陰影。

104人力銀行品牌公關洪德諭也提出反擊與自保的3大秘訣：

1、證據會說話：進行錄音、錄影或相關對話截圖，或是找出績效評估，用證據證明非自己的問題。

2、同事力量大：聯合同樣遭遇霸凌的同事讓事件被重視，或是請同事協助評估自身工作表現＆狀況，證明霸凌遭遇。

3、第三方專業協助：尋求相關律師或社工師的專業協助，不只讓個人隱私獲得絕對保密，透過第三方更可無後顧之憂地協調溝通。

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