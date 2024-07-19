鄭佩佩經典角色太紅！鄉民嘆「一日喪命散失傳了」 不敢相信噩耗
香港邵氏資深武打女星鄭佩佩，1966年拍張徹導演的港片《大醉俠》走紅台灣，有「俠女」封號，入行超過一甲子的她，創造《唐伯虎點秋香》華夫人、《臥虎藏龍》碧眼狐狸等影史經典角色，今（19）日經紀公司證實鄭佩佩17日病世，享壽78歲，不少網友惋惜一代傳奇巨星殞落，還有人不願相信，「不會吧...希望是假的。」
記者楊穎軒／綜合報導
今天一大早，PTT不少網友轉發大陸媒體報導鄭佩佩的死訊，訝異表示：「不知道是真的還是假的，如果是真的，2024怎麼了」、「大家永遠的華夫人 R.I.P！」
貼文一出，引來不少網友回覆，提及鄭佩佩在《唐伯虎點秋香》和周星馳過招的經典台詞，無限緬懷，「含笑半步癲」、「稟夫人，小人本住在蘇州的城邊」、「面目全非腳」、「一日喪命散正式失傳」、「大不了不笑不走路」、「居家旅行、殺人滅口，必備良藥」、「太精彩了！我竟忍不住要讚美他」、「太多經典了！」
還有網友不捨地說：「之前就有報身體不好了，大家都老了」、「天啊！華夫人...」、「華夫人好好休息」、「青春的一部分」、「永遠的女俠」、「好難過，這位真的很全才」、「她有演楊門女將佘太君也很經典」、「我喜歡她演的每個角色」、「謝謝演出經典角色！」
香港資深女星鄭佩佩
生日：1946年1月6日
出生地：上海
出道地：香港
國籍：美國
語言：國語、粵語、上海話 、英文
配偶：原文通（1970年結婚，1987年離婚）
兒女：3女1子
代表作：《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《楊門女將之軍令如山》、《花木蘭》