快訊／「華夫人」鄭佩佩走了！《唐伯虎》周星馳發聲：姐江湖再見
香港傳奇女打仔鄭佩佩出道61年，演過無數經典電影、電視劇，台灣觀眾最熟悉的莫過於港片《唐伯虎點秋香》華夫人一角，片中與周星馳（星爺）精彩過招，兩人創造出許多影史經典台詞，今（19）日經紀公司證實鄭佩佩過世，享壽78歲，昔日搭檔周星馳稍早在IG發文寫下：「佩佩姐！江湖再見！」
記者楊穎軒／綜合報導
鄭佩佩以武俠片起家，1993年應周星馳之邀，接下《唐伯虎點秋香》華夫人角色，她褪去嚴肅、瀟灑的俠女形象，不計形象耍寶、搞笑，影迷迴響熱烈，獲得空前的成功，讓鄭佩佩走紅兩岸三地，尤其是中國大陸，戲路大開的她，演出機會更廣更多，雖然與周星馳相差16歲，演藝資歷也比星爺早17年，鄭佩佩始終對星爺相當敬重。
「向太」陳嵐2014年起接連爆料周星馳的黑歷史、抨擊星爺，指對方「貪又慫（怯懦）」，對於向太多次在公開場合數落周星馳的不是，「黑星事件」鬧得沸沸揚揚，演藝圈當時很少人跳出來聲援星爺，除了合作過的莫文蔚、徐嬌等人發聲，鄭佩佩也公開表示：「我可不能忘恩負義，沒有星仔，內地幾億人口怎麼會認識我『華夫人』啊！」
香港資深女星鄭佩佩
生日：1946年1月6日
出生地：上海
出道地：香港
國籍：美國
語言：國語、粵語、上海話 、英文
配偶：原文通（1970年結婚，1987年離婚）
兒女：3女1子
代表作：《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《楊門女將之軍令如山》、《花木蘭》