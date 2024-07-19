Bronny James越打越好！今繳出全面數據　湖人終場93：89險勝騎士

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Bronny James此戰上場25分鐘，共出手10投5中，三分球則是3投1中，得到13分、5籃板、3助攻、2阻攻，表現相當全面。而13分也是Bronny在夏季聯賽的新高得分，昨日面對老鷹隊他全場得到12分，Bronny如今也連續2戰個人得分都突破雙位數。
至於本場比賽湖人隊表現最出色的球員，則為本屆選秀會上以首輪第17順位選進的射手Dalton Knecht，他全場出賽28分鐘，共出手16投7中，三分球則是6投2中，攻下全隊最高20分，並附帶7籃板、1助攻、1抄截。Kinect並在比賽的最後關頭，穩穩地把握住兩次罰球機會，也徹底殺死比賽，終場就率領湖人以4分之差驚險戰勝騎士。
Bronny上演好球老爸也滿意 轉發多則限時動態
而Bronny James的父親和隊友LeBron James，稍早在看到兒子的精彩表現之後，也發佈了多則的限時動態，內容為Bronny本場命中進球的精華片段，但沒有再額外附加上評論。
日前LeBron James受訪時也曾談到，即將要跟兒子Bronny James在同隊打球的感想如何，他表示這是自己生涯取得的最偉大成就，「縱觀我的籃球生涯，這可能是我所取得的最偉大成就。我在個人層面上已經完成了一切，但沒有更大的成就能超越我能和兒子同場競技，這是我發生過最偉大的事。」