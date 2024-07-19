科技股欲反彈不敵賣壓！美股短暫上漲後轉跌　台積電ADR上沖下洗

台積電、大立光法說曝訂單不增　郭明錤：對iPhone 16太樂觀

▲蘋果將推出Apple Intelligence，普遍被認為是iPhone 16訂單增加原因，但知名蘋果分析師郭明錤認為，從台積電、大立光法說皆暗示iPhone 16未增加訂單，顯示外界可能對iPhone 16的預期過於樂觀。（圖／翻攝自蘋果YT官網）
▲蘋果將推出Apple Intelligence，普遍被認為是iPhone 16訂單增加原因，但知名蘋果分析師郭明錤認為，從台積電、大立光法說皆暗示iPhone 16未增加訂單，顯示外界可能對iPhone 16的預期過於樂觀。（圖／翻攝自蘋果YT官網）

記者魏妤庭／台北報導

iPhone在WWDC後，掀起不少討論，特別是針對AI的部分，也讓外界對iPhone 16關注提高不少。不過，知名蘋果分析師郭明錤今（19）日發文指出，近期連續兩家蘋果關鍵供應商台積電、大立光的法說，皆暗示iPhone 16可能沒有增加訂單，因此，他認為人們對iPhone 16的預期或許過於樂觀。

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郭明錤指出，台積電法提及「我們沒有看到出貨成長突然增加」，大立光也表示「今（2024）年高階機型訂單與去年差不多」。他對這些說法的理解是，的確有特定供應商看到2H24 iPhone 16訂單增加，但EMS/組裝的角度看，2H24 iPhone 16的訂單並沒有太大變化，大約是8700萬部，依舊略低於2H23 iPhone 15的訂單量9100萬部。

郭明錤認為，台積電、大立光及組裝廠商的訂單趨勢若是一致，那麼這個趨勢應該相當具有參考性。至於某些廠商iPhone 16訂單增加，則可能與個別產業、零組件的特定原因有關。

此外，郭明錤指出，Apple Intelligence是普遍被認為iPhone 16訂單增加原因，但是目前Apple Intelligence在今年下半年僅提供給美國用戶的測試Beta版，再加上Apple Intelligence的Siri僅支援英語，因此，即使先不論是否僅憑Apple Intelligence就能推動換機需求，要消費者在測試版本的Apple Intelligence購買新款iPhone 16的預期或許過於樂觀。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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