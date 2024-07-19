Jessi舞台露點！螢幕全程轉播 她飆罵「C8」警告粉絲：不能上傳
南韓女歌手Jessi曾兩度來台灣演出，憑著親切又熱情的性格和超強的語言學習能力，獲得許多台灣人的支持與喜愛。平時行事作風大膽的Jessi，時常受邀到潑水音樂節「Ｗaterbomb」演出，不料近日她在舞台上因為動作過大，加上情緒太興奮，直接一個不小心讓傲人的雙峰跑到比基尼外面，當場露點，加上現場的大螢幕正拍著她的正面，讓不少粉絲看了都驚呼聲連連。
記者洪生儒／綜合報導
Jessi在演出當天身穿銀色比基尼，下身搭配牛仔褲，並以十字架項鍊搭配造型，傲人的雙峰看起來整個快要呼之欲出，而她在某段表演時，因為要雙膝跪地，整個人要呈現半趴在地的姿勢，但似乎因為舞蹈的動作太大，身上的比基尼跑位之後直接讓她露點，剛好當時鏡頭正拍她的特寫，她露點的畫面便從舞台兩側的大螢幕播出，Jessi發現出狀況後嚇得趕緊整理衣服，甚至驚慌到脫口飆罵髒話。
Jessi在舞台上走光露點後，她也向台下拍攝演出的觀眾們喊話，警告大家不可以把她走光的影片放到網路上，「你們上傳影片我會抓到哦！」加上這是她第一次在舞台演出時走光，當下整個人顯得相當驚呼失措，她也直呼：「整個都露出來了，真是抱歉。」還時不時在台上脫口「Shxt！」、「C8」等夾雜韓文、英文的髒話，試圖用幽默來化解走光的尷尬。
事後，Jessi也在社群上曬出演出當天的辣照跟片段，吸引不少網友朝聖並留言表示：「佩服你對自己的失誤負起完全的責任！身為一個女人，你可以為自己感到驕傲，你很強大，愛你」、「希望你今天玩得很開心，你可以為自己感到驕傲」、「看到姐姐的表演讓我震撼了，好愛你」、「女神降臨！大家讓開。」