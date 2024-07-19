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《原子少年2》敖犬、小煜合體回憶殺　老粉敲碗棒棒堂回歸賣關子

▲敖犬（左）、小煜在《原子少年2》合體，兩人和少年們合作《電司》，被問棒棒堂回歸開唱賣關子。（圖／踢帕娛樂提供）
▲敖犬（左）、小煜在《原子少年2》合體，兩人和少年們合作《電司》，被問棒棒堂回歸開唱賣關子。（圖／踢帕娛樂提供）

記者林奕如／台北報導

《原子少年2》邀請久未合體的棒棒堂成員敖犬與小煜，他們將和少年們進行世代男團合作，已經41歲的敖犬依舊帥氣，而小煜則保持著滿滿的肌肉，狀態非常良好。最近Energy回歸創造話題，棒棒堂是否有機會合體，敖犬語帶保留賣關子，態度不排斥。

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敖犬與小煜睽違10年再次一起站上舞台，敖犬表示，知道小煜會一起登台的消息後放心了不少，對舞台呈現想法有一致的默契，小煜則說，很久沒和敖犬一起工作了，沒想到默契還是很好，更笑說敖犬：「還是一樣對表演很吹毛求疵，人老心不老。」久違的表演是否有感受到差異，小煜表示體力差了一半，轉個圈就喘，回家還要冰敷膝蓋。

▲敖犬、小煜《原子少年2》合體回憶殺，被問棒棒堂回歸開唱賣關子。（圖／踢帕娛樂提供）
▲小煜（左）、敖犬在《原子少年2》合體掀起回憶殺。（圖／踢帕娛樂提供）
兩人將和少年們一起表演棒棒堂名曲《電司》，敖犬參與了編舞與編曲的工作，為少年們量身打造，新版本不只保留了當年的歌曲原貌，也加入了現代流行的音樂元素。敖犬透露，《電司》是他在棒棒堂時期最喜歡的歌，所以不想漏氣，編曲過程中反覆修改多次，甚至到了正式錄影前一天還在修改。

▲敖犬、小煜《原子少年2》合體回憶殺，被問棒棒堂回歸開唱賣關子。（圖／踢帕娛樂提供）
▲敖犬參與了編舞與編曲的工作，透露《電司》是他在棒棒堂時期最喜歡的歌。（圖／踢帕娛樂提供）
執著完美的敖犬對於舞蹈非常嚴格，少年們的眼神沒有顯露一絲疲憊，只有想翻盤的堅定與認真，誠懇的態度讓敖犬大受感動，也勾起他的熱血。表演結束後，敖犬以男團前輩的身分鼓勵少年們，從每次的舞台經驗中學習，即便有失誤也沒關係，只要從中有所收穫，將之轉換為成長的養分，就一定能越來越好，被觀眾看見。

本次錄影敖犬還帶「最漂亮空姐」的未婚妻FaFa陪伴，FaFa始終含情脈脈地觀看老公與這群20歲出頭的年輕人一起表演棒棒堂的經典歌曲《電司》，全程見證世代男團重現經典。而這次的表演也引起了此次流星評審團「未來少女」的歡呼，充滿青春回憶殺的舞蹈令整場尖叫聲不斷。馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz

《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》播出資訊，8月24日起晚間八點TVBS歡樂台、TVBS精采台、LINE TV首播晚間十點中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線。8月30日起晚間十點中視播出。8月31日起晚間六點《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架。


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