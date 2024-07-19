《原子少年2》敖犬、小煜合體回憶殺　老粉敲碗棒棒堂回歸賣關子

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩人將和少年們一起表演棒棒堂名曲《電司》，敖犬參與了編舞與編曲的工作，為少年們量身打造，新版本不只保留了當年的歌曲原貌，也加入了現代流行的音樂元素。敖犬透露，《電司》是他在棒棒堂時期最喜歡的歌，所以不想漏氣，編曲過程中反覆修改多次，甚至到了正式錄影前一天還在修改。
執著完美的敖犬對於舞蹈非常嚴格，少年們的眼神沒有顯露一絲疲憊，只有想翻盤的堅定與認真，誠懇的態度讓敖犬大受感動，也勾起他的熱血。表演結束後，敖犬以男團前輩的身分鼓勵少年們，從每次的舞台經驗中學習，即便有失誤也沒關係，只要從中有所收穫，將之轉換為成長的養分，就一定能越來越好，被觀眾看見。
本次錄影敖犬還帶「最漂亮空姐」的未婚妻FaFa陪伴，FaFa始終含情脈脈地觀看老公與這群20歲出頭的年輕人一起表演棒棒堂的經典歌曲《電司》，全程見證世代男團重現經典。而這次的表演也引起了此次流星評審團「未來少女」的歡呼，充滿青春回憶殺的舞蹈令整場尖叫聲不斷。馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》播出資訊，8月24日起晚間八點TVBS歡樂台、TVBS精采台、LINE TV首播。晚間十點中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線。8月30日起晚間十點中視播出。8月31日起晚間六點《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架。