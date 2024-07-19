邀奧運選手到場！總統府明舉辦音樂會　首結合奧運賽事替選手加油

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總統府指出，本次音樂會設計納入許多體育概念的巧思，呼應運動員在競技時的不同階段，包含「第一局：比賽開始」、「第二局：超越自我」、「第三局：擁抱挑戰」、「第四局：凝聚合作」、「第五局：榮耀自信」，集結華語、客語、台語及原住民族歌手與表演團體，交織古典音樂、流行音樂及表演藝術，一起唱出台灣的聲音。
總統府說，演出內容跨世代、跨族群、跨領域，為總統府音樂會注入豐沛的音樂及文化能量，祝福奧運好手們在國際賽場大放光彩。
總統府提到，今年受邀出席總統府音樂會的賓客除了邦交國使節、駐臺代表及其文化專責機構負責人之外，也特別邀請歷屆奧運奪牌選手及本屆奧運參賽選手親友到場聆賞。
另外，活動會在電視及網路平台全程直播，包含「電視／MOD」華視主頻道、TaiwanPlus、中華電信MOD；「YouTube」總統府、文化總會、TaiwanPlus、三立LIVE新聞；「網路」總統府官網、Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY、SETN三立新聞網、愛樂電台官網；教育廣播電台則同一時間製作音樂會特別節目，中央廣播電台也將同步聯播，歡迎無法到場的樂迷朋友共同聆賞精彩演出。