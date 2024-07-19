鄭佩佩瀟灑離世！曾叮囑後事從簡「捐贈遺體」 兒女讓她遺愛人間
「銀幕俠女」鄭佩佩是香港元老級武打女星，在今（19）日傳出離世的消息，享壽78歲，震驚演藝圈也引起各界關注。鄭佩佩在台灣、中國、香港都累積了相當高的知名度，她歷經離婚、破產等種種打擊，卻始終保持樂觀，認為人生就是「要笑著面對」。而鄭佩佩臨終前，也交代她的後事要從簡，過去上節目也曾透露死後要將遺體捐贈，兒女也依照她的意願辦理後事，讓她得以遺愛人間。
記者洪生儒／綜合報導
根據《壹蘋新聞網》報導，在鄭佩佩離世消息曝光前，就曾流傳她身體狀況不佳的事，女兒原子鏸也曾說：「以前的武打明星不懂照顧身體，媽媽打功夫過度，行動已無法像以前那樣活潑的跳來跳去，心裡很難過，也很懷念她以前走來走去。」而鄭佩佩的家人們也為此舉家搬到美國去照顧她，鄭佩佩近年也被目擊到在機場坐著輪椅的模樣。據了解，鄭佩佩臨終前，4位兒女跟2個孫子都陪在她的身邊，3個女兒也親自替媽媽清潔好身體並換上衣服，氣氛相當平和。
鄭佩佩過去也曾公開在節目中談論遺體捐贈一事，她曾說道：「我雖然老了，但我還有眼角、還有遺體，呼籲大家一定要有愛，讓愛活下去，才能得到更多重生。」說完這段話後她還不忘自嘲：「但我想我都這麼老了，器官也沒什麼好用了對吧。」如今，鄭佩佩的兒女也依照她生前的意願辦理後事，讓她遺愛人間。
其實，鄭佩佩過去在經典喜劇電影《唐伯虎點秋香》中飾演「華夫人」，嘗試演出喜劇大獲好評，後來又在李安的電影《臥虎藏龍》裡飾演「碧眼狐狸」，雖然都是演出配角，但她憑著精湛演技，讓大眾留下了深刻的印象。鄭佩佩過去受訪時也曾坦言：「當演員好幸福啊！能比別人多過好幾輩子，是多大的福氣跟體驗。」如今，離世的消息曝光後，鄭佩佩的親友們感到相當難過，粉絲們也紛紛在社群上發聲緬懷。
香港資深女星鄭佩佩
生日：1946年1月6日
出生地：上海
出道地：香港
國籍：美國
語言：國語、粵語、上海話 、英文
配偶：原文通（1970年結婚，1987年離婚）
兒女：3女1子
代表作：《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《花木蘭》