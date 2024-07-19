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小煜曝棒棒堂今年有望合體！「這團員」卻超難揪：每次開會都說忙

▲小煜透露棒棒堂今年有機會可以合體，不過他也笑說，每次開會都是阿緯最難揪。（圖／記者陳明安攝）
▲小煜透露棒棒堂今年有機會可以合體，不過他也笑說，每次開會都是阿緯最難揪。（圖／記者陳明安攝）

記者朱祖儀／台北報導

男團棒棒堂（Lollipop）出身的楊奇煜（小煜）睽違3年再闖樂壇，出道18年至今，他跨主持、演戲皆闖出優異成績，但始終沒有忘記歌唱，近來決定在40歲前夕，衝刺一波歌唱事業，發行了全新EP《漫遊者》，不過除了個人歌唱事業，也讓人好奇棒棒堂是否還有機會合體？對此，小煜語帶保留表示，「今年底有機會可以看到合體」，不過還無法透露要以什麼形式現身，他也笑說，最難湊齊的就是阿緯，「他都說很忙，開會都不行，但吃飯就可以。」

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小煜表示，現在邁入40歲已經開始有中年危機，因為現在光是練舞，中間就要休息10分鐘，也要補充大量水分，脫水狀況很嚴重，就連抱小孩也會有障礙，因為小孩越來越重，但他沒有肚子，就要一直用手臂的力量，明顯覺得體力下降很多，就會吃健康食品補充一下。最近去參加《原子少年2》和20歲出頭的弟弟一起表演，他也覺得很辛苦，「這幾個月這麼累，就是因為要準備自己的舞蹈，也要練習原子少年的舞。」

▲楊奇煜全新EP《漫遊者》發片記者會。（圖／記者陳明安攝，2024.07.19）
▲小煜發行全新EP，大嘆現在跳舞體力和以前差很多。（圖／記者陳明安攝）
這次小煜在《原子少年2》和敖犬合體，也讓人好奇棒棒堂全員合體的進度？他表示，合體講起來很容易，不過做起來很難，因為大家各自有家庭工作，雖然有試著要一起開會，但連吃飯都很難湊齊，之前也有和敖犬討論，看能不能趕快合體，敖犬也有說希望可以儘快，因為如果到50歲可能就跳不動了。

被問到棒棒堂裡面誰最難揪出來？小煜笑說「最明顯的就是阿緯，因為他最忙」，每次談合體的時候，阿緯都會說很忙，可是要吃飯就可以。不過他也幫阿緯說話，「但我覺得不可避免，因為他要照顧很多人的生計」，接著透露，如果今年順利的話，有機會可以合體，但也要看談得順不順利，只是還無法透露要以專輯還是演唱會的形式登場，「細節還不能說，但我只能說步履蹣跚，大家都不是年輕氣盛的小伙子了，現在很多事情都要好好規劃。」

▲楊奇煜全新EP《漫遊者》發片記者會。（圖／記者陳明安攝，2024.07.19）
▲小煜笑說，每次阿緯碰到開會都會說很忙，不過也可以體諒阿緯要照顧員工生計。（圖／記者陳明安攝）

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