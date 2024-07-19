巴黎奧運倒數8天！一名男子涉嫌持刀刺警被逮 當場腹部中槍流血
2024法國巴黎奧運倒數8天，當地時間18日，竟傳出有一名員警遭襲擊，事發當地在巴黎香榭麗舍大道路易威登精品店（Louis Vuitton）門口。發生持刀襲擊事件，結果一名警察受傷，襲擊者中槍身亡。根據《美聯社》報導，有一名男子持刀攻擊員警，員警頸部受傷，警方也隨即開槍反擊，襲擊者當場腹部中槍，身受重傷被送至醫院搶救，目前尚未脫離險境。巴黎奧運即將在26日舉辦，巴黎當地民眾透露，這已經是本周發生的第二件持刀傷人事件。
實習記者曹菀薰/綜合報導
巴黎奧運加強警戒 男子失控持刀傷人
據調查指出，本次襲警案件與奧運沒有直接關聯。這名男子在事發前，前往鬧區香榭大道的路易威登（Louis Vuitton）精品店，卻遭到拒絕無法進入，男子因此感到不滿，報警要求警方到場處理。
警方抵達現場後，要求檢查男子的隨身包，男子拒絕後揮刀逃逸，並在逃跑的過程中，攻擊另一名員警，導致該名員警耳朵、頸部及鎖骨都遭到劃傷，已被送往醫院，所幸沒有生命危險。
巴黎奧運即將在26日舉辦，巴黎當地民眾透露，這已經是本周發生的第二件持刀傷人事件。法國目前處在最高警戒的狀態，據官員表示，目前已加強安全保護，在第12區到第13區的托比亞克橋（Pont de Tolbiac）沿著塞納河至加利格里亞諾橋（Pont du Garigliano），已部署反恐警戒線，而當地已經備有超過3.5萬名警察及8千名軍人保障民眾安全。