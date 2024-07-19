蘋果iPhone電量狂掉可能被駭了！科技達人Tim哥：快檢查「這6處」
蘋果iPhone手機有電量不穩定、狂掉電的情況的話，可能有被駭的危機了！科技YouTuber Tim哥指出，iPhone 雖然有一定的安全性，但還是會有被駭客入侵或是監控的危機，提醒民眾要檢查手機6個地方，包含手機是否有不正常的耗電、網路用量突然暴增等，都可能是警訊。
記者周淑萍/綜合報導
▪️手機耗電量暴增：如果iPhone耗電量異常增加，可能是被惡意軟體或病毒感染，所以若發現手機耗電量前幾名的App有不明程式，要趕快刪掉。
▪️網路使用量暴增：可以到 iPhone 的行動服務裡面的行動數據，去檢視有沒有突然使用量暴增的App，有的話就要把該程式關掉或移除。
▪️收到不明或奇怪簡訊：駭客也會向用戶發送惡意的連結，可以到訊息裡面檢查。
▪️檢查App資料庫：是否有未曾安裝過的App，突然出現在資料庫內。
▪️收到不知名的郵件：如果有收到來路不明的郵件，千萬不要點，恐怕會被導入惡意網站內。
▪️Face ID或是Touch ID失效：如果iPhone的生物辨識解鎖功能突然沒有辦法解鎖，或是會突然自動解鎖，最好立即重新製作，同時也要檢查Apple ID有沒有異常登入。
Tim哥特別提醒，在外面使用免費的公共網路需要特別小心，有可能被駭客利用做成陷阱，而民眾下載App時也可以多留意一點，可以先查看評分、評論，此外，手機不要越獄或安裝非法工具，容易造成系統漏洞。