新北體感溫飆41°C！台北、宜蘭等18縣市高溫警戒 台灣曬成紅番薯
各地天氣高溫炎熱，今（19）日新北市體感溫度達攝氏41度！中央氣象署發布高溫示警，新北市、臺南市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。臺北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、南投縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
7/19全台高溫排行榜（截至12:48）
1、宜蘭羅東，攝氏38.2度，上午11時50分
2、屏東縣三地門，攝氏38度，上午11時20分
3、屏東縣麟洛，攝氏37.8度，中午12時00分
中央氣象署指出、今、明（19日、20日）兩天各地為晴到多雲，高溫炎熱，大臺北、桃園及中南部地區有局部攝氏37度以上高溫發生的機率；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，今日午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及各地山區並有局部大雨發生的機率；明日午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；明下午起基隆北海岸將有較強陣風，請注意。