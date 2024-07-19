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颱風往台灣東部衝！下週二、三最靠近台灣　北台灣、東部降雨熱區

▲下週二、三（23日、24日）逐漸北上通過臺灣東方至東北方海面，這兩天最靠近臺灣，不排除發布海警。（圖/NOWnews攝影中心）
▲下週二、三（23日、24日）逐漸北上通過臺灣東方至東北方海面，這兩天最靠近臺灣，不排除發布海警。（圖/NOWnews攝影中心）

記者鍾怡婷/綜合報導

熱帶擾動在週末期間持續發展，預估在菲律賓東、西兩側海域分別會有一個低壓系統生成，菲律賓東方海面的預估對台灣影響較大，下週二、三（23日、24日）逐漸北上通過臺灣東方至東北方海面，這兩天最靠近臺灣，不排除發布海警，雖然目前靠近台灣的程度，帶來的風雨還需要進一步觀測，不過可以肯定的是北部、東半部的降雨機會將會提高。

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目前菲律賓海面上有兩個低壓發展中，中央氣象署預報課長林秉煜表示，位在菲律賓西方的低壓會向西北方向朝中南半島或海南移動，影響台灣機率低；菲律賓東方海面雲簇，未來向西移動接近呂宋島近海，且持續發展，最快在周六或周日發展成熱帶性低氣壓或颱風，路徑預估下周一、下周二到下周三（23日、24日）朝台灣東方海面北上。

朝西北移動的過程中，持續往東北部海面移動機會高，下週二、下週三（23日、24日）最靠近台灣，將影響台灣天氣，若依照此路近，或者更貼近台灣，下週不排除發布海上警報，提醒民眾可以預做防颱準備。

不過目前還沒發展成颱風，未來不確定性大，關鍵要看週六和週日發展的位置，路徑往何處移動更明朗，下週二、下週三降雨情況，會與颱風生成位置、路徑有關聯性。

▲下週二、下週三（23日、24日）最靠近台灣，將影響台灣天氣，若依照此路近，或者更貼近台灣，下週不排除發布海上警報，提醒民眾可以預做防颱準備。（圖／中央氣象署提供）
▲下週二、下週三（23日、24日）最靠近台灣，將影響台灣天氣，若依照此路近，或者更貼近台灣，下週不排除發布海上警報，提醒民眾可以預做防颱準備。（圖／中央氣象署提供）
天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，大家所關注的熱帶擾動在週末期間會持續發展，預估在菲律賓東、西兩側海域分別會有一個低壓系統生成，西側南海附近的將朝向海南島移動、預報分歧不大，預估對臺灣無直接影響。

菲律賓東方海面的則需要比較多的關注，其發展過程中將逐漸往西北轉偏北方向移動，可能在下週一來到臺灣東南方海面，後續於下週二、三逐漸北上通過臺灣東方至東北方海面，此段過程可能較接近臺灣，但目前這個低壓系統還在發展初期，預報尚未穩定、仍然有較大的預報分歧存在，還沒有辦法確定他未來的北轉角度、移動速度等，所以確切接近臺灣的時間、接近程度及可能會帶來甚麼樣的影響，還需要一、兩天的觀察時間才會逐漸明朗。

但可以肯定的是北部、東半部的降雨機會將會提高，沿海地區從下週一開始就會有長浪發生機會，在海邊活動要特別留意，也請大家要持續追蹤最新的天氣預報資訊。

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