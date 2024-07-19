颱風往台灣東部衝！下週二、三最靠近台灣　北台灣、東部降雨熱區

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朝西北移動的過程中，持續往東北部海面移動機會高，下週二、下週三（23日、24日）最靠近台灣，將影響台灣天氣，若依照此路近，或者更貼近台灣，下週不排除發布海上警報，提醒民眾可以預做防颱準備。
不過目前還沒發展成颱風，未來不確定性大，關鍵要看週六和週日發展的位置，路徑往何處移動更明朗，下週二、下週三降雨情況，會與颱風生成位置、路徑有關聯性。
天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，大家所關注的熱帶擾動在週末期間會持續發展，預估在菲律賓東、西兩側海域分別會有一個低壓系統生成，西側南海附近的將朝向海南島移動、預報分歧不大，預估對臺灣無直接影響。
菲律賓東方海面的則需要比較多的關注，其發展過程中將逐漸往西北轉偏北方向移動，可能在下週一來到臺灣東南方海面，後續於下週二、三逐漸北上通過臺灣東方至東北方海面，此段過程可能較接近臺灣，但目前這個低壓系統還在發展初期，預報尚未穩定、仍然有較大的預報分歧存在，還沒有辦法確定他未來的北轉角度、移動速度等，所以確切接近臺灣的時間、接近程度及可能會帶來甚麼樣的影響，還需要一、兩天的觀察時間才會逐漸明朗。
但可以肯定的是北部、東半部的降雨機會將會提高，沿海地區從下週一開始就會有長浪發生機會，在海邊活動要特別留意，也請大家要持續追蹤最新的天氣預報資訊。