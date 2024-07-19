熟女長期腹痛 解血尿怕爆罹癌！醫勸見紅別慌：先做「3件事」
年約40歲的朱小姐長期苦於腹痛問題，近期又發現解血尿，加上有癌症家族史，擔心會有尿路癌症問題，因此前往泌尿科就醫，所幸經詳細檢查後，證實是腎臟結石、尿路狹窄，經軟式輸尿管鏡手術治療，終於解決她長期腹痛的困擾。
家庭消費中心／綜合報導
台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿外科主治醫師陳生文說，血尿常見原因包括尿路感染、發炎，或男性攝護腺肥大，或尿路結石等，其中尿路感染引起的血尿，多伴隨解尿不適，灼熱刺痛，嚴重時甚至會發燒、畏寒。
由尿路結石引起的血尿，病人有時會感覺腰側或腹部酸痛，而比較小的結石可藉由多喝水排出，若是較大的結石，便可能要靠手術方式改善。
陳生文提醒，當肉眼看得見血尿，卻沒有任何不適，反而必須要當心，首先可回憶是否吃了會導致尿液變色的蔬果如紅龍果等，或是女性陰部出血誤以為血尿，或有無進行超出體能負荷的劇烈運動造成肌紅素尿，若上述原因都排除，必須進一步檢查，以防是泌尿道癌症。
針對朱小姐的情形，陳生文則說，因為她有癌症家族史，警覺性比較高，血尿發生後不久便前往泌尿科檢查，進而確定原因是尿路狹窄及腎臟結石，接受自費軟式輸尿管鏡手術後，終於解決長期腹痛的煩惱。
陳生文表示，當出現血尿時，民眾先不用緊張，可觀察有無相關排尿症狀，但最重要的是不要忌諱求醫，透過泌尿科醫師詳細檢查，健康會更有保障。