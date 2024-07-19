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巴黎奧運／戴資穎最後一舞！坦言奪金「很困難」　小組賽就遇考驗

▲巴黎奧運羽球分組出爐，台灣女單一姊戴資穎被分在E組，將在小組賽強碰泰國名將依瑟儂，奧運金牌之路面臨挑戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球分組出爐，台灣女單一姊戴資穎被分在E組，將在小組賽強碰泰國名將依瑟儂，奧運金牌之路面臨挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

台灣羽球一姊「小戴」戴資穎生涯第四度叩關五環殿堂，今年巴黎奧運將是她的最後一舞，也是追逐奧運金牌的最後機會。戴資穎在接受《BWF》專訪時，談到參加奧運的心路歷程，認狀況跟以往有差距，而且今年奧運小戴身處「死亡之組」，直言奧運金牌很艱難，但她也強調沒有不可能，自己並非沒有機會達成金牌夢想。

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戴資穎認狀況不是很好　奧運奪金很困難

戴資穎在訪談中透露，原本2021年結束後就打算掛拍，但受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運延後一年舉辦，小戴依然保持訓練，且狀況維持相當好，「大家就說『明年就亞運了。』那我想說就繼續打，都已經打到亞運，當然不可能放過奧運，因為兩年的時間並沒有很長。」

不過，備戰奧運的過程確實很艱辛，戴資穎坦言自己訓練狀況並不理想，訓練過程也變得很長，「我覺得如果2021年（東奧）沒拿到金牌，這次要拿到也不是沒機會，但會比之前更加困難。」小戴接著說：「看起來比賽上還可以，但我自己覺得身體狀況和訓練狀況其實不是很好。」

談到本次奧運的奪金機會，戴資穎直言沒有不可能，但再次強調「很困難。」她表示，站上奧運賽場上難免會緊張，可能還會遇到一些無法掌控的狀況，但她仍會全力以赴努力為台灣摘金。

戴資穎籤表超硬　小組賽對決依瑟儂

根據巴黎奧運羽球分組抽籤結果，女單第3種子的戴資穎被排進E組，同組對手有依瑟儂、比利時好手譚蓮妮，小組賽就遭遇硬仗。如果晉級8強，戴資穎對手可能是東宗（Gregoria Mariska Tunjung）和或韓國金佳恩，4強可能強碰安洗瑩，籤表相當硬。

今年是戴資穎生涯第四度站上奧運殿堂，她認為奧運是所有運動員的夢想，「我覺得自己可以參加到第四次應該也算蠻不容易的。」

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