巴黎奧運開幕式不太熱！選手村開村首日 超級熱浪高溫警報已解除
2024法國巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，因今年巴黎奧運恐將暴露於極度高溫之下，氣候狀況也備受關注，而昨日選手村開村，首日氣溫預報沒有出現高溫警戒，根據《韓聯社》報導，清晨氣溫微涼，攝氏20度以下，晚上9點後還能看到太陽，一天中最高氣溫是在下午4點到7點間，可突破攝氏30度左右，陽光強烈，但濕度不高，體感溫度可忍受。法國氣象局預估，奧運開幕儀式當天天氣晴朗多雲，氣溫區間在攝氏17至28度間，類似氣溫型態可持續至8月1日。氣候專家仍擔憂運動員將面臨高溫導致熱衰竭等風險，表示主辦單位要為運動員及觀眾提供更好的補水和散熱方案，以避免中暑，且未來夏季極端高溫可能導致夏季奧運會難以舉辦。
實習記者張裔/綜合報導
奧運開幕當天不熱 體感溫度可忍受
一個名為《火環（Rings of Fire）》的環境報告是由科學家及運動員合作的成果，報告指出巴黎的狀況恐怕比起 2021 年的東京奧運來得更加嚴峻，而上屆東京奧運被認為是史上最炎熱的奧運，氣溫達到攝氏 30 度，濕度來到 80%，讓許多選手難耐高溫濕熱。法國近年常受突破紀錄的熱浪侵襲，去年法國有多達 5000 人因高溫酷暑死亡，公衛資料顯示溫度高達當地新高之攝氏 40 度。比起高溫，連日豪雨對巴黎奧運主辦單位而言是最主要的氣候隱憂，五、六月的傾盆大雨導致塞納河水流異常湍急及水質不佳。
開幕式選手預計要搭船在塞納河上遊行，若水質條件許可，鐵人三項的游泳及馬拉松游泳項目均將在塞納河上舉行，至於賽事若遇氣候不佳能否挪動賽程？巴黎奧運籌備委員會表示賽程有保留彈性空間，允許其能挪動部分項目，例如：馬拉松或鐵人三項，以避開正午尖峰的高溫。
根據法國氣象局預估，開幕典禮當天天氣晴朗多雲，氣溫區間在攝氏17至28度間，類似氣溫型態可持續至8月1日。氣候專家仍擔憂運動員將面臨高溫導致熱衰竭等風險，表示主辦單位還應為運動員及觀眾提供更好的補水和散熱方案，以避免中暑，且未來夏季極端高溫可能導致夏季奧運會難以舉辦。