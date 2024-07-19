凱米颱風生成率100%！強度一暝大一吋　吳德榮：侵台與否看2關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，根據歐洲模式預估，運用超級電腦進行50次模擬，凱米颱風100%機率會生成，只是生成的位置、環境，會對未來颱風路徑及強度發展造成極大的差異。雖然目前數值模式多數預估會從台灣東部外海北上掠過，但最終要取決於太平洋高壓強弱而定，「高壓如果偏強東伸，凱米颱風就可能靠近台灣陸地，甚至不排除侵台；反之則可能更偏東方北上。」
另一方面，由於目前西北太平洋上風切不大且海溫偏高，兩大條件都相當適合颱風發展。雖然凱米颱風在生成之前醞釀期比較久，預估要等到下週日（7/21）才可能真的「轉起來」被命名。不過吳德榮強調，只要颱風生成之後，動力條件會使得強度發展非常迅速，「一暝大一吋」最快下週二（7/23）就有可能增強為中度颱風，機率接近5成以上，且凱米颱風尺寸也不小，暴風半徑預估至少達到200公里左右，威力不容小覷。
下週二、週三最接近台灣 路徑取決於兩大關鍵
吳德榮強調，現階段凱米颱風對台灣陸地天氣影響還有很大的變數，不過多數預報模式都支持未來會沿著太平洋高壓邊緣北上。以目前最可能的路徑預估，颱風中心可能從宮古島、石垣島一帶通過。對台灣陸地的直接影響，有兩點最為關鍵，首先是颱風生成的確定位置為何，其次就是太平洋高壓的強弱。不過大體而言，下週二、週三（7/23~7/24）是最接近台灣陸地的時間，發布海上警報機率相當高，至於陸上警報，就要看颱風環流是否真的有掃過東部陸地，或是颱風本身是不是更靠近台灣，目前差異性很大，等時間更近一點會比較明朗。
無論未來凱米颱風走向如何，但還是要特別提醒民眾，目前已經進入颱風季，需提早做好防颱準備。