萬安演習懶人包「4天時程公布」！外送暫停違規最高可罰15萬元
2024年度萬安47號演習自7月22日起連續4天舉辦，今年國防部首次在萬安演習時發布「飛彈／火箭攻擊台灣特定地區」之國家級警報簡訊。另外演習期間外送業者須暫停服務，搭乘高鐵、台鐵、捷運等要注意相關規定。
記者莊蕙如／台北報導
2024萬安演習施行時間為，7月22日(一)13:30～14:00 實施地區：苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義縣市。7月23日(二)13:30～14:00 實施地區：基隆、台北、新北、桃園、宜蘭、新竹縣市
7月24日(三)13:30～14:00 實施地區：花蓮、台東、澎湖、金門、連江。7月25日(四)13:30～14:00 實施地區：台南、高雄、屏東
依照民防法25條明定，萬安演習時如果不遵守規定避難疏散，或是不配合現場交通管制與引導，可以開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。如果遇到萬安演習時間正好在用餐，可以繼續用餐，只是店家需要關閉電源配合演習。
演習時正好在搭乘公車、計程車的人，會先臨停並且做好疏散，騎YouBike的人也要先靠邊臨停，並依照指示行動，捷運、輕軌照常行駛，但車站管制狀況為只進不出，詳細須留意現場公告指示。