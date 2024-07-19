李珠珢跳三振舞爆紅！啦啦隊女神自爆「1隱疾」 反差萌被笑翻
來自南韓的19歲啦啦隊女神「李珠珢（이주은）」，憑著「三振舞」在網路上大爆紅，吸引大批粉絲關注，而她也將於7月27日、28日現身台北大巨蛋，讓台灣球迷們都感到興奮不已，紛紛期待在場上看到她應援的模樣。李珠珢日前到Super Junior成員金希澈所主持的網路節目當來賓，不料她竟在節目中爆料自己有「1隱疾」，讓希澈聽了當場笑到不行。
記者洪生儒／綜合報導
南韓啦啦隊女神李珠珢近日上Super Junior希澈所主持的網路節目，在節目中展現應援舞蹈之外，還玩了猜謎遊戲，不料李珠珢在中途突然自爆出一句：「我會便秘。」讓主持人希澈聽了當場笑到不行，完全沒料到漂亮的女生會這樣自爆。影片播出後，也吸引大批網友朝聖。
不少網友看了希澈的節目之後，都被李珠珢的臉蛋給吸引，紛紛留言表示：「這顏值真的很高」、「好可愛的女孩子」、「覺得她越看越好看」、「啦啦隊女神真美。」也有部分網友稱讚李珠珢的個性很有趣，「正妹自爆便秘是哪招，好好笑」、「感覺個性很可愛」、「說話好跳，這反差蠻可愛的。」
其實，李珠珢在今年球季才剛剛加入韓國起亞虎的啦啦隊，有著精緻可愛的臉蛋和一雙靈動大眼以及白皙的肌膚，因為跳了「三振舞」而突然爆紅，跳舞影片在Youtube上累積了破億的觀看，甚至有許多人跟風模仿，先前宣布要來台灣時，也讓台灣的球迷興奮到在網路上掀起暴動。