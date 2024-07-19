台灣兒童平均10歲有手機！國中生最愛抖音　調查逾八成有社群恐慌

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調查顯示，有95.1%兒少使用社群媒體，Instagram（78.6%）、Facebook（73.4%）和抖音（61.7%）是兒少最常使用的社群媒體平台。每個兒少平均使用3.5個平台，國中生較多使用抖音及Facebook，高中生較多使用Instagram。
兒少使用社群媒體的時間亦相當驚人，每週平均花費35.2小時在社群媒體上，假日使用時間（平均7小時/天）是平日（4.2小時/天）的1.6倍，這還不包含使用其他軟體、平台或遊戲的時間，長時間的使用，也讓超過半數兒少（56.6%）曾在網路有過負向經驗，除了與同學或朋友吵架之外，超過兩成的兒少皆曾經收到假訊息（27%）、看到不符合年齡的廣告（25.3%）甚至收到色情的影音或訊息（20%）。正值炎熱的暑假期間，實在令人擔心這群可能長時間沉浸在社群中少男少女們的網路安全。
台灣兒少沉迷社群超越國際，逾兩成沉迷難戒除
許多台灣兒少在休閒時間大量使用社群媒體，甚至已出現沉迷現象。本次調查對比國外研究結果發現，台灣兒少的社群媒體沉迷情況更為嚴重。超過五分之一的兒少（20.5%）經常因為想使用社群媒體而忽視其他活動，比國外的13%高出許多；超過四分之一（25.4%）的兒少曾嘗試減少使用社群媒體的時間，但未能成功，而國外只有18%。
最令人擔憂的是，這麼長時間使用還嫌不夠，有18.1%的台灣兒少表示「想花更多時間在社群媒體上，而常常感到不滿足」，是國外（9%）的兩倍，台灣兒少沉迷社群媒體的狀況似乎比其他國家嚴重許多。
社群恐慌FoMO籠罩：逾八成兒少害怕錯過訊息
台灣兒少使用社群媒體的主要原因是「跟朋友聯繫」以及「追蹤朋友的動態」。然而，反覆追求或接收各種社交資訊可能會導致社群恐慌（Fear of missing out，簡稱FoMO），例如因為害怕錯過朋友的動態而產生焦慮和不安。
調查結果顯示，有83.1%的兒少至少出現一項社群恐慌的徵狀，與2022年的調查數據相比發現，幾乎各項徵狀的比例皆是上升的，其中，「有時，我覺得自己花太多時間想跟上網路流行的事物」上升幅度更超過10個百分比。由此可知在充滿社群的生活中，兒少為了避免錯過朋友動態和流行趨勢，可能會花費大量時間瀏覽社群媒體，進而產生焦慮和不安等負面情緒。
保護兒少免於網路社群危害：家長與平台的共同責任
與其一味地限制兒少上網，更需要積極營造更適合兒少的網路社群。兒盟呼籲業者、家長和兒少採取以下措施來減少這些風險：
1.平台機制
限制演算法：兒少常收到假訊息和不符合年齡的廣告。業者應減少針對未成年人的廣告或推播，並篩選合適的內容。各平台應設置推播及廣告的檢舉機制，以便不合適年齡的廣告能透過檢舉下架，減少錯誤資訊的投放，避免影響兒少的身心發展。
真實年齡註冊：兒少應在註冊時使用真實年齡或改回真實年齡，這樣平台的保護及審核機制才能有效運作，避免接觸不合適的廣告或推播資訊。
2.數位排毒
非3C時間：家長應與孩子討論並設定網路使用時間表，減少網路使用時間，並規劃親子共同活動，如閱讀、運動或與家人朋友真實對話，逐步調整生活習慣和使用習慣。
通知設定：兒少可以將社群媒體的通知設定改為「關閉」，以減少查看通知的頻率，從而降低社群媒體沉迷、社群恐慌和社群比較的狀況。
3.兒盟資源
兒盟也提供多項資源協助家庭面對這些挑戰。父母可撥打兒盟爸媽Call-in教養專線尋求專業建議，而兒少則可透過兒盟少年專線獲得情緒支持和諮詢服務。必要時兒盟也可以幫忙尋找合適的心理諮詢機構或轉介醫療資源。
爸媽Call-in教養專線：0800-532880（每週一至週五14:00至17:00）
少年專線：0800-001769（每週二至週六16:30-19:30）