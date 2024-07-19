日本國腳佐野海舟慘了！涉性侵恐被關5年　剛與德甲簽約生涯終結

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據日本媒體報導，在7月14日凌晨4點左右，警方調查指出，佐野海舟與2名20多歲友人在東京都文京區湯島喝完酒後，對一名30多歲女性集體性侵，警方透露，事發後該名女子立即報警，警方快速趕到現場，並在飯店外將包括佐野海舟在內的三名嫌犯抓住，被逮捕後，佐野海舟也承認自己的罪行，目前正在等待進一步審判。
佐野曾在去年代表日本隊參與亞洲盃賽事、世界盃預選賽，曾被日本隊監督森保一也曾對佐野給出高度評價，也被視為日本足壇的明日之星，根據日本律師表示，若罪名成立佐野將面對至少5年的刑期，如果被判罰多人實施侵犯的罪名，刑期將會往上疊加，有可能會被判處8-9年的刑期。
高中就是問題學生 曾因吸引喝酒遭禁賽
德甲美因茲05在7月初剛以250萬歐元（約8887萬元新台幣）加上獎金的合約簽下佐野，得知此事後，美因茲05也在第一時間發表聲明，「美因茲05對日本媒體關於新簽約的佐野報導感到震驚，據報道，佐野已在日本被捕。由於缺乏信息，我們還無法對這些報告進行評估或評論。」
佐野前東家鹿島鹿角，也發表聲明表示出於對於前球員的關心，還是會密切關注此事，佐野的友人也出面表示，佐野平常是一名相當低調的人，他不相信個性沉默寡言、純樸天真的佐野會做出這種事，但也有網友在社交平台爆料，佐野高中時期就是問題學生，傳出曾在高中因吸菸飲酒遭禁賽，但當時佐野未滿18歲，為了保護隱私，球隊並沒有公開。