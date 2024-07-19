李翊君檢場30年婚姻驚傳婚變？親自露面吐婚姻現況：互不干涉
55歲的情歌天后李翊君與大她17歲的檢場結婚30年，2人育有1女王敏淳（香奈兒），不過最近卻傳出夫妻倆婚變，私下互動變少。昨（18）日李翊君出席演唱會彩排時，被媒體直球問到兩人是否仍在婚姻中，她立刻回答：「是。」但她也坦言，現在的狀態像室友，不過問彼此行程。
記者許芷芸／綜合報導
歌手李翊君日前出席演出，接受訪問時透露自己和老公檢場的關係：「是很好的室友」，一度讓全場嚇歪，接著記者緊張提問：「你們還在婚姻當中嗎？」她回答：「是。」隨後解釋彼此已是老夫老妻，不會去干涉對方的事業和生活，笑稱：「他（檢場）只知道明天他要幹嘛。」
李翊君認為結婚到最後，都會變成家人，能夠「和平」走到最後的夫妻不多，現在兩人就是不要插手對方的事，一起吃飯、聊天，其他互不干涉，成為彼此依靠就好。
其實李翊君早年受訪時曾分享婚姻經營之道，她表示對老公採「放任態度」，不太喜歡「妻管嚴」模式的互動，並無奈說腳就長在另一半身上：「我多去擔心也沒用」。話雖如此，她還是幫檢場掛保證，平時生活規律、正常，不是早起去運動，就是泡茶，雖然在球場女人緣佳，但李翊君不會疑神疑鬼：「就是選擇相信對方！」