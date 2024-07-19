今夏中市大安　海洋觀光季熱情登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀旅局長陳美秀說，「2024台中海洋觀光季」活動日期從113年8月3日至9月8日，歡迎來大安港媽祖文化園區欣賞地景藝術，每週六日在大安港媽祖文化園區還會舉辦海風市集、主題音樂會，今夏的大安在每週六日都是精采狂歡日，更是炎炎夏日的好去處喔。
「2024台中海洋觀光季」邀請到國內藝術家以大安舊名(海翁)為主題，創作「鯨艷大安」，為長達12公尺、寬3.5公尺、高4公尺的一組竹編鯨魚，民眾觀賞時可進入到鯨魚內部，其中將展示一些海廢物品，藉以宣導民眾勿將垃圾廢棄物丟入海中，危害到海洋生物，將永續環保概念深植民眾心中，共同維護地球環境你我有責。除了地景藝術和主題表演外，還有環境教育闖關遊戲以及水域安全研習等知性的活動，歡迎踴躍報名參加。
市長盧秀燕表示，目前大安港媽祖文化園區正辦理促參招商中，在完成招商營運前的這段期間，也已開放園區供大家到訪參觀，十分歡迎大小朋友踴躍前來媽祖園區走訪認識，並參與「2024台中海洋觀光季」，除了有好看的地景藝術，還有好聽的音樂會，還能來逛市集，市集內容包含文創商品手作DIY，在地農漁特產伴手禮，可口輕食美食，誠摯邀請大家一起振興經濟，快樂逛市集，還有水域宣導多元體驗，帶您認識大海，親近大海，另外還有9/7的風箏衝浪競賽等系列活動，今年的暑假來大安，好看！好玩！好好逛！精彩節目週週有，歡樂暑假在大安。