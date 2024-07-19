鄭佩佩2天前離世！經紀公司今證實　悲嘆：她近年來身體抱恙

福原愛PO近照說「臉不敢見人」　粉絲一看嚇壞：陶瓷娃娃變狠人

▲福原愛更新近照說「臉不敢見人」，粉絲一看照片嚇一跳。（圖／美聯社）
▲福原愛更新近照說「臉不敢見人」，粉絲一看照片嚇一跳。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

日本桌球天后福原愛離婚3年多，因為出軌疑雲導致形象一落千丈，為了生計轉往中國大陸發展，重心都在經營對岸市場，她昨（18）日分享一張頭部針灸的照片，笑說臉上扎針太驚悚，所以不敢給大家看，粉絲虧她：「看成『還有臉不』？」

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福原愛昨天在微博上傳正在針灸的照片，可見她穿小背心，整個人趴在床上，後腦杓扎滿數根針灸針，配文寫下：「狠不？還有臉的，但怕大家不敢看！故意沒發！」並標記「我的夏日look」。

▲福原愛做針灸調養身體，打趣地說臉部扎針太可怕，不宜露面。（圖／福原愛微博）
▲福原愛做針灸調養身體，打趣說臉部扎針太可怕，不宜露面。（圖／福原愛微博）
貼文一發布，粉絲熱烈回覆：「愛醬注意保重身體」、「哪裡來的刺猬」、「這是治病嗎？ 我不信這些玩意」、「從陶瓷娃娃變狠人！」

首次直播帶貨被罵小三　福原愛可能再婚橫濱男

為了賺錢，福原愛年初獻出直播帶貨初體驗，觀看人數雖然很踴躍，但真正下單的寥寥可數，不到3000人，總營業額數字慘烈，還被網友酸：「為什麼要買一個小三賣的貨」、「我不會對這個有爭議的女性購買東西！」

福原愛和前夫江宏傑的跨國官司3月15日達成和解，目前與「橫濱男」感情穩定的她，日前上節目被問及是否害怕再一次結婚，福原愛尷尬笑說：「我嗎？再一次婚姻，看緣分吧！我覺得這個東西，誰也說不准！」她認為人生會發生什麼事很難說，「所以不管是什麼事情，不要定得那麼死」，一番話似乎不排除再婚的可能性。

▲福原愛近來在中國大陸直播帶貨，賺取生活費。（圖／福原愛微博）
▲▼福原愛近來在中國大陸學習直播帶貨，賺取生活費。（圖／福原愛、芒果媽媽微博）
▲▼福原愛近來在中國大陸直播帶貨，賺取生活費。（圖／福原愛、芒果媽媽微博）

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