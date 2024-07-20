《淚之女王》金智媛5件事！為歌手夢入行　狂減肥轉型千金專業戶

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金智媛就讀國三的時候被星探相中，與前經紀公司Lion Media簽約當練習生，當時她的夢想是當一位歌手，在公司安排下學習表演、聲樂、舞蹈與日文，朝向專業歌手的目標發展，並以「Jessica K」為藝名，演出同經紀公司歌手Younha的〈Gossip Boy〉MV，不過隨着拍攝越來越多廣告、MV後，她決定轉型當演員方向發展，被問到過去的夢想，她如今坦率地說：「對歌手夢想沒有留戀，這條路應該留給更有天分的人嘗試」，只想專注成為更好的演員。
18歲正式出道拍MV 美麗臉蛋被封為「小金泰希」
金智媛在2010年時正式出道，年僅18歲的她第一份工作就是出演男團BIGBANG的《Lollipop 2》MV，雖然她在MV裡拿著棒棒糖擋住臉，只露出圓圓的大眼睛，以及俏皮扭動身體的背影，但看得出來非常稚嫩可愛。當年她青春亮麗的外貌，加上活力四射的形象，很快就獲得關注，還因為明星臉被封為「小金泰希」！
飾演角色多變大受歡迎 尤以千金氣場最強大
提到金智媛的知名作品，包括《繼承者們》的千金「劉瑞秋」、《太陽的後裔》的帥氣軍官「尹明珠」、《我的出走日記》的平凡上班族「廉美貞」，充滿反差的各種角色她都能演得入木三分，尤其是她每回飾演富家千金時，最能顯示她高傲的氣質，劉瑞秋這個角色更贏得第20屆SBS演技大賞的新星獎，如今在《淚之女王》中詮釋霸氣的財閥千金，奮不顧身追愛的態度讓人很難不喜歡她！尤其是金智媛小時候曾到美國芝加哥跟外婆同住一年，英文十分流利，這次在戲裡也派上用場，展現驚人的外語能力。
合作朴敘俊、金秀賢等男神 也多次獲選最佳CP賞
金智媛不只角色百搭，跟多位男神合作也都能擦出火花，包括《我的出走日記》裡搭檔孫錫久、《愛在大都會》合作池昌旭、《三流之路》與朴敘俊組CP，幾乎每次螢幕戀情都被提名「最佳CP賞」，跟晉久在《太陽的後裔》的合作更獲得KBS演技大賞的「最佳CP賞」，可說是女友力滿分，這次在《淚之女王》合作金秀賢也極為登對，可見她和誰合作都充滿愛的氛圍感。
為千金纖細美麗外型煞費苦心 1年不敢吃最愛炸醬面
身為千金專業戶，要詮釋出財閥千金的貴氣與傲氣，金智媛在外型煞費苦心，除了劇組搭配的精品名牌華服和精緻妝容，讓粉絲們驚豔，她為了詮釋這個角色維持纖細身材，拍攝的一年期間都很努力控制飲食，必須按照食譜內容進食，不敢點中式料理來吃，連愛吃的炸醬面都忌口，只為了穿出劇中多種名牌服裝的質感，可見作為演員的辛苦。她受訪時坦承在家囤貨四川炸醬麵，要等宣傳期結束再來大開吃戒，為戲犧牲的意志相當堅定，希望宣傳期過後，金智媛就能開心吃起炸醬麵。