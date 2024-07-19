郭正亮稱台積電變「美積電」 政院舉2點打臉：對台積電非常不熟
針對前立委郭正亮批評「台積電」快變成「美積電」一事，行政院發言人陳世凱今（19）日受訪點出2點，直呼該說法除了沒有依據外，也顯示對台積電非常不熟，「台積電目前在美國，一個廠也還沒蓋起來」。
記者陳佩君／台北報導
美國前總統、共和黨總統候選人川普日前表示，台灣拿走了晶片業務，卻要美國提供保護，台灣應該要繳保護費；郭正亮則說，川普搞不好還有幾個殺手鐧，川普若當選總統，會不會要求台積電改在美國註冊，讓台積電變成美國企業。
對此，陳世凱回應，郭正亮會說這句話，表示他對台積電非常不熟悉，大家都很清楚，台積電在台灣無論是北、中、南到處都有廠，且所有的廠大部分都在台灣。
陳世凱提到，台積電目前在美國，一個廠也還沒蓋起來，「郭正亮先生說法，第一，沒有依據，第二，表示他對台積電非常不了解」。
對於藍委批評，民進黨政府怎麼一直聽美國爸爸的話，一直增加國防預算，是不是離戰爭更近？陳世凱回應，台灣沒有美國爸爸，也沒有中國爺爺，政府守護的是台灣母親，也守護台灣人民的自由民主的生活模式。他強調，守護台灣的自由民主，必須要更加努力，大家都很清楚，是因為中國的武力脅迫。