墾丁驚見梅花鹿「衝下海游泳」！一票遊客直擊傻眼 專家揭原因
今年夏天各地高溫狂飆，許多人趁著暑假期間到墾丁戲水避暑。然而卻有民眾在墾丁南灣目擊，海中竟出現梅花鹿正在游泳，也有水上業者駕駛水上摩托車現場直擊，放慢速度一路跟拍，讓網友們忍不住笑喊「今年夏天會不會太熱，梅花鹿也下水消暑。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（18）日在臉書上分享影片，並寫下「熱到梅花鹿也在游泳。」只見畫面中，一隻公梅花鹿自岸邊緩慢往海中游動，讓一旁戲水的遊客全看傻了眼。另外還有墾丁水上業者駕駛水上摩托車時，在海中遇見該頭梅花鹿，為避免撞上還放慢速度跟拍，忍不住直呼「太扯，海上遇到鹿！」
影片曝光後，網友們紛紛笑翻留言「今年夏天會不會太熱，梅花鹿也下水消暑」、「只有你可以游泳，梅花鹿不行？」、「之前是看到豬在海裡游泳，這次換鹿」、「這是海軍鹿戰隊啦」。
對此，墾管處副處長陳俊山指出，目前恆春地區約有2000多頭台灣梅花鹿，但墾丁有非常多住家養狗，經常出現流浪犬追逐動物的情形，梅花鹿可能是被流浪犬追逐而入海，而梅花鹿逐水草而遷移，因此具備游泳能力，經常過溪下河。
陳俊山也提醒，現在正值暑假，已在梅花鹿出沒熱點設立告示牌及跑馬燈，要駕駛及民眾留意野生動物出沒，維護行車安全。也呼籲大家，墾丁國家公園區各路段夜間經常有各類動物出沒，車輛務必減速慢行，一起維護生態資源。