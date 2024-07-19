巴黎奧運／奪牌大國強項一覽！美國1061金最狂　Phelps締23金障礙

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美國自1896年參與首屆奧運以來，一共獲得2629面奧運獎牌，其中包括1061面金牌。作為奧運史上最成功的國家之一，常年稱霸金牌榜，美國在田徑、游泳、體操等項目上具備絕對的優勢。美國田徑隊和游泳隊歷來都是奧運會的焦點之一，傳奇泳將「飛魚」Michael Phelps是奧運歷史上獲得最多金牌的選手，生涯累計23金，而田徑傳奇Carl Lewis則在奧運累計9面金牌。
美國金牌分佈如下：
田徑：344面金牌
游泳：257枚金牌
射擊：57面金牌
拳擊：50面金牌
跳水：49面金牌
體操：37枚金牌
籃球：25枚金牌（包括男子和女子）
中國坐二望一 跳水夢之隊世界馳名
中國自1984年重返奧運舞台後，共拿下636面獎牌，其中包括約263枚金牌。中國在跳水、桌球、羽球和舉重等項目上佔據優勢，尤其中國跳水隊因其完美的動作和穩定的表現，被譽為「夢之隊」；桌球更是中國的「國球」，歷屆奧運會幾乎包攬所有金牌。
主要金牌分佈如下：
跳水：47枚金牌
舉重：38枚金牌
桌球：32枚金牌
體操：39枚金牌
羽球：20枚金牌
地主法國擊劍超強 自由車有悠久歷史
法國自1896年首屆現代奧運以來，共獲得了約751面獎牌，其中包括223枚金牌。作為今年奧運的東道主，法國在奧運的強項較為多元，包括擊劍、自由車和柔道等項目。法國擊劍隊在奧運表現出色，為國家奪得多枚金牌，馬術和柔道也都是法國的傳統強項。此外，法國在自由車項目上擁有深厚的歷史和實力，特別是在場地賽和公路賽中，法國選手多次奪冠。
主要金牌分佈如下：
擊劍：44枚金牌
自由車：41枚金牌
柔道：16枚金牌
馬術：15枚金牌
帆船：15枚金牌
日本國技柔道制霸 東亞金牌大國
日本自1912年首次參加奧運至今，一共累計497枚獎牌，其中有169面金牌。柔道、角力和體操等都是日本的強項。尤其在柔道賽場上完全制霸，累計48面金牌也是全世界第一。
主要金牌分佈如下：
柔道：48枚金牌
角力：37枚金牌
體操：33枚金牌
游泳：24枚金牌
韓國射箭屢破紀錄 國技跆拳道是霸主
韓國自1948年首次參加奧運會以來，共獲得了約270枚獎牌，其中包括約90枚金牌。韓國的優勢項目集中在射箭和跆拳道。韓國射箭隊在世界上享有盛譽，屢次打破奧運紀錄，跆拳道作為韓國的國技，該項目成績也相當亮眼。
主要金牌分佈如下：
射箭：27枚金牌
跆拳道：12枚金牌
柔道：11枚金牌
角力：11枚金牌
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