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巴黎奧運／奪牌大國強項一覽！美國1061金最狂　Phelps締23金障礙

▲美國傳奇泳將「飛魚」Michael Phelps擁有28枚奧運獎牌，為史上獲得最多奧運獎牌的運動員，同時斬獲史上最多的23面奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國傳奇泳將「飛魚」Michael Phelps擁有28枚奧運獎牌，為史上獲得最多奧運獎牌的運動員，同時斬獲史上最多的23面奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

夏季奧運是全球體育盛事，每屆都吸引了世界各國的頂尖運動員參與競逐，美國、中國、日本、韓國和法國是奧運賽場上的主要奪牌大國，各自擁有不同的優勢項目。隨著2024年巴黎奧運即將於26日登場，《NOWnews》特別針對奪牌大國金牌數量及分佈項目進行介紹。

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體育強國之首美國　Phelps獨攬23金寫飛魚障礙

美國自1896年參與首屆奧運以來，一共獲得2629面奧運獎牌，其中包括1061面金牌。作為奧運史上最成功的國家之一，常年稱霸金牌榜，美國在田徑、游泳、體操等項目上具備絕對的優勢。美國田徑隊和游泳隊歷來都是奧運會的焦點之一，傳奇泳將「飛魚」Michael Phelps是奧運歷史上獲得最多金牌的選手，生涯累計23金，而田徑傳奇Carl Lewis則在奧運累計9面金牌。

美國金牌分佈如下：

田徑：344面金牌
游泳：257枚金牌
射擊：57面金牌
拳擊：50面金牌
跳水：49面金牌
體操：37枚金牌
籃球：25枚金牌（包括男子和女子）

中國坐二望一　跳水夢之隊世界馳名

中國自1984年重返奧運舞台後，共拿下636面獎牌，其中包括約263枚金牌。中國在跳水、桌球、羽球和舉重等項目上佔據優勢，尤其中國跳水隊因其完美的動作和穩定的表現，被譽為「夢之隊」；桌球更是中國的「國球」，歷屆奧運會幾乎包攬所有金牌。

主要金牌分佈如下：

跳水：47枚金牌
舉重：38枚金牌
桌球：32枚金牌
體操：39枚金牌
羽球：20枚金牌

▲中國17歲少女全紅嬋，在東京奧運中以破世界紀錄的高分奪下女子跳水10公尺跳台項目金牌。（圖／NOWnews資料照）
▲中國17歲少女全紅嬋，在東京奧運中以破世界紀錄的高分奪下女子跳水10公尺跳台項目金牌。（圖／NOWnews資料照）
地主法國擊劍超強　自由車有悠久歷史

法國自1896年首屆現代奧運以來，共獲得了約751面獎牌，其中包括223枚金牌。作為今年奧運的東道主，法國在奧運的強項較為多元，包括擊劍、自由車和柔道等項目。法國擊劍隊在奧運表現出色，為國家奪得多枚金牌，馬術和柔道也都是法國的傳統強項。此外，法國在自由車項目上擁有深厚的歷史和實力，特別是在場地賽和公路賽中，法國選手多次奪冠。

主要金牌分佈如下：

擊劍：44枚金牌
自由車：41枚金牌
柔道：16枚金牌
馬術：15枚金牌
帆船：15枚金牌

▲法國擊劍好手Romain Cannone在東京奧運贏得男子個人銳劍比賽金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國擊劍好手Romain Cannone在東京奧運贏得男子個人銳劍比賽金牌。（圖／美聯社／達志影像）
日本國技柔道制霸　東亞金牌大國

日本自1912年首次參加奧運至今，一共累計497枚獎牌，其中有169面金牌。柔道、角力和體操等都是日本的強項。尤其在柔道賽場上完全制霸，累計48面金牌也是全世界第一。

主要金牌分佈如下：

柔道：48枚金牌
角力：37枚金牌
體操：33枚金牌
游泳：24枚金牌

▲上屆東京奧運日本柔道好手高藤直壽在金牌戰，擊敗台灣男神楊勇緯拿下金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲上屆東京奧運日本柔道好手高藤直壽在金牌戰，擊敗台灣男神楊勇緯拿下金牌。（圖／美聯社／達志影像）
韓國射箭屢破紀錄　國技跆拳道是霸主

韓國自1948年首次參加奧運會以來，共獲得了約270枚獎牌，其中包括約90枚金牌。韓國的優勢項目集中在射箭和跆拳道。韓國射箭隊在世界上享有盛譽，屢次打破奧運紀錄，跆拳道作為韓國的國技，該項目成績也相當亮眼。

主要金牌分佈如下：

射箭：27枚金牌
跆拳道：12枚金牌
柔道：11枚金牌
角力：11枚金牌

▲韓國射箭夢之隊舉世聞名，在奧運歷史上包攬27面金牌，稱霸全世界。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國射箭夢之隊舉世聞名，在奧運歷史上包攬27面金牌，稱霸全世界。（圖／美聯社／達志影像）

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