沒見過太妍化偶像妝！Dex曝跟本人說話「眼神狂飄」真相 她笑翻
南韓網紅Dex（金珍映）從經營Youtube頻道走紅，後來參與戀愛綜藝節目《單身即地獄2》知名度飆漲，除了參與出演韓綜、電影之外，他甚至還擁有自己的專屬訪談節目《Dex的冰箱採訪》。如今，Dex的節目也迎來了第三季，在首集中找來超大咖女歌手太妍擔任嘉賓，雖然兩人並非初次見面，但Dex居然害羞到不敢正眼看太妍，逗趣可愛的反應讓大票網友看了都直言：「太妍的美真的是無法直視」、「神顏不是凡人可以隨意盯著的。」
記者洪生儒／綜合報導
在Dex的節目《Dex的冰箱採訪》第三季首集中，找來了女神太妍擔任來賓，兩人雖然之前已經在還沒播出的生存實境秀《喪屍宇宙2》中見過，但在該節目中因為是以生存挑戰為主，所以太妍在錄製節目時沒有帶著精緻又仙氣的妝容出場，而這一次在自己的節目見到太妍，Dex則直言：「那時候很漂亮，但現在是看到偶像本體，在第三季第一集開始，我的心臟就撲通撲通的跳了。」Dex看到太妍的臉害羞到多次把眼神移開。
後來Dex與太妍在對話時，他一直將眼神直視前方，讓太妍看了忍不住好奇提問：「你到底在跟誰講話？」Dex則是臉紅回答：「因為要跟妳對視真的很困難。」他無法習慣單獨跟女神太妍說話，所以眼神不斷飄移，最後他也坦承：「因為會害羞，我真的很害羞，怎麼了啦！」太妍聽完都被逗笑了。
此外，太妍也在節目中透露，自己之所以會答應出演，是因為Dex親自打電話向她邀約，Dex也在節目中對太妍表達謝意，也在節目中詢問太妍對於理想型的外在條件有什麼要求，太妍則提到自己喜歡肩膀、眉骨跟眼神好看的人，還要笑起來也很好看，意外曝光了太妍的理想型，引起網友熱議。
不少網友看了節目之後，都紛紛留言表示：「太妍怎麼這麼美，瘋了」、「DEX真的很擅長拍綜藝節目耶」、「太妍真的好漂亮，太狂了！而且她跟DEX配合得很好，很有意思」、「太妍姐姐無論何時都是legend啊」、「我懂！太妍的美真的是無法直視」、「DEX為什麼跟大家的化學效應都這麼好啊」、「女神的神顏真的不是凡人可以隨意盯著的。」