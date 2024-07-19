川普保護費說！中經院估對今年經濟影響不大　台股適度修正有必要

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台灣經濟成長由去年的民間消費獨撐大樑，今年轉由消費與出口雙雙帶動，成長模式為內外皆溫，其中，內需貢獻2.47個百分點，民間消費貢獻1.42個百分點，國內投資將由去年的負成長轉為正成長，對成長貢獻0.44個百分點；至於國外淨需求部分，將由去年貢獻0.14個百分點轉為貢獻1.34個百分點。
至於通膨走勢，中經院指出，雖然國際農工原物料價格相對平穩，但新台幣價格走貶，以致於以新台幣計價的進口價格走升。在國內蔬果價格走穩情形下，預估國內2024年CPI年增率約2.16%，略高於2.0%，較去年的2.49%，減少0.33個百分點。
對於川普近期「保護費」言論，中經院代理院長王健全表示，川普說法不正確，當初是美國把毛利率最高的IC設計及設備留在美國，台灣只能做毛利率較低的代工，台灣是靠研發，一步一腳印才慢慢有今日局面，，是自然形成把市佔率提高。
此外，他提到，台灣目前國防支出已占國內生產毛額（GDP）的2%，美國有聲音認為占比應提高到5%，換算等於台灣政府支出有一半投入國防，並不恰當。
不過，王健全認為，川普當選機率較先前提高，台灣必須正視此議題並有所準備，政府可透過廣宣、說客，或是台美21世紀貿易倡議等政策工具來影響美國。
至於川普言論是否衝擊經濟？他說，美國總統大選是11月，雖然川普上任機會較高，但中間還有許多變數，對今年經濟影響沒想像中大，觀察台灣出口、投資都有正向發展，景氣復甦確立，只是仍多是急單，長單較少，因此還要再觀察，若長單更多，台灣景氣的復甦就更紮實。
面對近期股市修正是否就此反轉向下？王健全表示，中國大陸經濟弱化，很多國際資金慢慢移到亞洲，台股這一波漲幅領先其他亞洲國家，適度的修正是必要的，後續要觀察基本面是否有跟上來。
另外，中經院分析指出，由於川普後勢看好，美中對抗將持續升級，對中國經濟可能有較為嚴重的影響。由於地緣政治衝突、新冠疫情爆發，全球供應鏈重整與零碎化，台灣對中國大陸（含香港）的出口比重，已由2020年高點43.9%降至今年上半年的31.2%，減少12.7個百分點，台灣對中國大陸的外貿依賴度已有減降，惟中國大陸仍是台灣的出超主要來源，中國大陸之成長變化及兩岸經貿往來，對兩岸的經濟成長都有影響。