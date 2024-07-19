鄭佩佩2天前離世！經紀公司今證實　悲嘆：她近年來身體抱恙

鄭佩佩逝！劉亦菲讚「了不起的女性」　章子怡：世間再無碧眼狐狸

▲武打女星鄭佩佩過世，曾經合作的劉亦菲、章子怡發聲追念。（圖／臥虎藏龍劇照）
▲武打女星鄭佩佩過世，曾經合作的劉亦菲、章子怡發聲追念。（圖／臥虎藏龍劇照）

記者楊穎軒／綜合報導

一代俠女鄭佩佩近年身體狀況不佳，17日不幸離世，享壽78歲，子女及親友陪伴在側，消息隱瞞2天才曝光，震驚影壇，曾經合作《花木蘭》的劉亦菲今（19）日直言，鄭佩佩是一位「了不起的女性」，自己視對方為榜樣，稍早，合拍《臥虎藏龍》的章子怡，以鄭佩佩的經典角色哀悼：「世間再無碧眼狐狸。」

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劉亦菲在2005年播出的劇集《仙劍奇俠傳》和鄭佩佩合作，10多年後，雙方再次於真人版《花木蘭》同台飆戲，劉亦菲發文悼念鄭佩佩，覺得消息來得太突然，回憶兩人上次道別是在紐西蘭的拍攝現場，「我是那麼欣賞這位了不起的女性，從16歲第一次合作，就讓我看到演員應該有的一切，敬業、有愛、對後輩無條件的給予，内心的堅毅、強大，讓我也視她為榜樣。」

▲劉亦菲悼念鄭佩佩，讚揚她是一名了不起的女性。（圖／劉亦菲微博）
▲劉亦菲悼念鄭佩佩，讚揚她是一名了不起的女性。（圖／劉亦菲微博）
「再後來，有幸再度合作，有空就會和她還有她女兒一起聊天、敘舊，看她微笑就會暖心」，劉亦菲說：「佩佩姐，感謝您留下那麼多的經典作品，感謝您給大家的愛，我們愛您，一路走好。」

2000年上映的國片《臥虎藏龍》，鄭佩佩演出教導章子怡武功的師娘「碧眼狐狸」，師徒各懷鬼胎，最後為了周潤發飾演的李慕白撕破臉，鄭佩佩演活憤世嫉俗的老女俠，造就影史經典反派角色，章子怡發文追悼大前輩：「世間再無碧眼狐狸，永遠懷念鄭老師！」

▲章子怡追念鄭佩佩，致敬對方在《臥虎藏龍》的經典角色。（圖／章子怡微博）
▲▼章子怡（下圖前）追念鄭佩佩，致敬對方在《臥虎藏龍》的經典角色。（圖／章子怡微博、臥虎藏龍劇照）
▲▼章子怡追念鄭佩佩，致敬對方在《臥虎藏龍》的經典角色。（圖／章子怡微博、臥虎藏龍劇照）
▲鄭佩佩小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲鄭佩佩小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
香港資深女星鄭佩佩
生日：1946年1月6日
出生地：上海
出道地：香港
國籍：美國
語言：國語、粵語、上海話 、英文
配偶：原文通（1970年結婚，1987年離婚）
兒女：3女1子
代表作：《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《楊門女將之軍令如山》、《花木蘭》

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