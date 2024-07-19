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中市鍋烤節票選戰況激烈　4成非連鎖品牌

▲鍋烤節票選，3天投票數突破36萬(圖／柳榮俊攝2024.7.19)
▲鍋烤節票選，3天投票數突破36萬(圖／柳榮俊攝2024.7.19)

記者柳榮俊/台中報導

台中鍋烤節票選戰況激烈，3天投票數突破36萬！今年592個參與店家，在台中發跡創始的就有428家，占比超過7成，非連鎖品牌單店更達236家、佔總數近4成，市府推行「振興經濟節慶三部曲」振興微型經濟，非連鎖單店參與踴躍，較去年成長近1成，成為活動主力亮點。

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經發局長張峯源表示，台中發跡創始的428家，非連鎖品牌高達236家，多屬獨立經營店家，以往單店業者本就較少參與活動，尤其須與他店競爭票選，囿於人力及成本考量，態度多採保守，但此次非連鎖單店參與踴躍，相較去年成長近1成，相當難得。其餘今年外縣市品牌看好鍋烤節效應，報名家數也從77家增加到164家，足見對台中鍋烤節攜手業者打團體戰，共同行銷效果之高度肯定，「台中鍋烤之都」已然成兵家必爭之地，市府透過節慶經濟活動推動微型經濟，連帶拉抬餐飲業，業者超有感。


經發局說，台中鍋烤店家豐富多元，異國風味、各式創意料理充滿驚奇，眾多巷弄美食、隱藏版店家遍佈全市各區，以獨特風格，或融入在地食材與特色成強大吸引力，如東區「老舅家鄉味」酸菜白肉鍋是許多名人老饕最愛、北區「士官長野地餐廳酸菜白肉鍋」空地露天起家是在地好口味也是遊客探訪清單、沙鹿「糧薪客棧」宛如私人莊園的隱藏版美味是網路美食家探訪熱點，和平「谷關溫泉大飯店」、「山江客家料理」及「泰雅星鮮美食小館」則主打當地鱘龍魚鍋及原住民風味美食，還有更多隱藏美味，歡迎民眾來台中探店尋訪。


經發局提醒，8月15日前一定要天天投票，「火鍋-品牌」、「火鍋-巷弄美食」、「燒烤-品牌」及「燒烤-巷弄美食」4組每天都投，中獎機會最高!預計於7月27日抽出首波100組鍋烤券、8月10日抽出第二波100組，8月21日則抽出最後100組及壓軸汽車大獎。

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