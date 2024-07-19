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繪本創作者注意　文化部新秀獎勵計畫「每人60萬元」即日受理申請

▲文化部期盼每年培育30名繪本作家，提供每人60萬元獎勵金，以此鼓勵台灣更多優秀創作者投入創作領域。圖為文化部長李遠。（圖／記者陳明中攝，2024.05.22）
▲文化部期盼每年培育30名繪本作家，提供每人60萬元獎勵金，以此鼓勵台灣更多優秀創作者投入創作領域。圖為文化部長李遠。（圖／記者陳明中攝，2024.05.22）

記者林則澄／台北報導

懷有創作夢想的民眾注意！文化部首度辦理《繪本及圖文書創作新秀獎勵作業要點》，將以每年培育30名繪本新秀作為目標，提供每人60萬元獎勵金，只要未曾出版或曾出版2本以內的繪本或圖文書新秀創作者，均可在今（19）日至10月15日前提出申請，將由評審委員擔任培力導師陪伴創作，等到作品完成後有機會獲得出版或納入外譯推廣名單，可說是從創作、出版到輸出國外，一路陪伴的獎勵計畫。

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文化部長李遠曾說，如果不當文化部長，最想當的還是兒童繪本作家，而在上任之後「文化向下扎根」，就是他在文化部最重要的工作之一，因此提出獎勵繪本新秀的構想，也在經過政策研擬以及業界徵詢後於上任2個月之時，推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵計畫」。

李遠指出，希望能以提供30名創作者1年基本生活費，讓創作者安心創作，在此期間並且搭配培力導師、出版媒合等系列性扶持機制，將由編輯、出版或外譯推廣專長的評審引導小組共學，一路陪伴創作者從創作、出版到外譯，「如果1年1800萬元的投資，能夠為台灣產出30本精彩的繪本，這個投資相當值得。」

文化部說明，繪本創作獎勵創作期程是以1年作為原則，創作期間將由評審委員轉換而成的培力導師，依據不同獲獎勵者需求，規劃輔導、陪伴或小組交流方式提供創作協助，另外透過期中、期末的出版媒合會，交由培力導師以及出版社，提供後續創作意見並且媒合出版。

▲文化部辦理《繪本及圖文書創作新秀獎勵作業要點》，希望培育台灣更多優秀創作者。（圖／文化部提供）
▲文化部辦理《繪本及圖文書創作新秀獎勵作業要點》，希望培育台灣更多優秀創作者。（圖／文化部提供）
等到作品完成，文化部也將評選3名創作者列入年度新秀推薦名單，額外核予獎勵金5萬元，並且協助出版以及納入「文化黑潮之拓展台流文本外譯Books from Taiwan 2.0」外譯推廣名單。

文化部指出，台灣繪本與圖文書創作，近年多次獲國外各項大獎肯定，世界各地也能因此逐漸看見台灣豐沛的創作軟實力，例如阿尼默《情批》獲得2021波隆那拉加茲獎年度主題「Poetry詩類別」評審優選獎、林廉恩《HOME》獲得2021年波隆那拉加茲獎故事類首獎等。

文化部提到，建立這樣的共學機制，希望提供台灣具有才華的新秀創作空間以及出版機會，藉由創作、出版、外譯推廣，進一步將優秀的作品推向國內外市場。

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