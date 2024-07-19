繪本創作者注意　文化部新秀獎勵計畫「每人60萬元」即日受理申請

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李遠指出，希望能以提供30名創作者1年基本生活費，讓創作者安心創作，在此期間並且搭配培力導師、出版媒合等系列性扶持機制，將由編輯、出版或外譯推廣專長的評審引導小組共學，一路陪伴創作者從創作、出版到外譯，「如果1年1800萬元的投資，能夠為台灣產出30本精彩的繪本，這個投資相當值得。」
文化部說明，繪本創作獎勵創作期程是以1年作為原則，創作期間將由評審委員轉換而成的培力導師，依據不同獲獎勵者需求，規劃輔導、陪伴或小組交流方式提供創作協助，另外透過期中、期末的出版媒合會，交由培力導師以及出版社，提供後續創作意見並且媒合出版。
等到作品完成，文化部也將評選3名創作者列入年度新秀推薦名單，額外核予獎勵金5萬元，並且協助出版以及納入「文化黑潮之拓展台流文本外譯Books from Taiwan 2.0」外譯推廣名單。
文化部指出，台灣繪本與圖文書創作，近年多次獲國外各項大獎肯定，世界各地也能因此逐漸看見台灣豐沛的創作軟實力，例如阿尼默《情批》獲得2021波隆那拉加茲獎年度主題「Poetry詩類別」評審優選獎、林廉恩《HOME》獲得2021年波隆那拉加茲獎故事類首獎等。
文化部提到，建立這樣的共學機制，希望提供台灣具有才華的新秀創作空間以及出版機會，藉由創作、出版、外譯推廣，進一步將優秀的作品推向國內外市場。