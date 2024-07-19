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「還以爲是詐騙」！曾祥鈞曝收到邀請半信半疑　相約游艾喆日本見

▲前富邦勇士本土中鋒曾祥鈞，正式加盟日本B.LEAGUE聯盟，所屬最高層級B1的名古屋戰鷹隊，坦言剛開始收到全英文邀請，還誤以為是詐騙。（圖／記者林之越攝）
▲前富邦勇士本土中鋒曾祥鈞，正式加盟日本B.LEAGUE聯盟，所屬最高層級B1的名古屋戰鷹隊，坦言剛開始收到全英文邀請，還誤以為是詐騙。（圖／記者林之越攝）

記者林之越/台北報導

前臺北富邦勇士本土中鋒曾祥鈞，今（19）日舉辦加盟記者會，正式以亞洲外援身分，加盟日本B.LEAGUE聯盟的名古屋戰鷹隊，包含名古屋戰鷹的董事長、總經理和副總經理都特地來台迎接，對曾祥鈞展現高度重視。加盟記者會後，曾祥鈞透露接收到邀請的第一反應，因為是透過社交軟體「Line」傳來的全英文訊息，讓他以為詐騙，直到經紀人介入接洽後，才證實是名古屋戰鷹總經理渡邊竜二發出的邀請

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收到邀請半信半疑　旅外圓夢很興奮

加盟記者會後，曾祥鈞接受訪問談到收到邀請時的感受，主動透露：「那時候剛好在健身房做重量，然後收到一個訊息，是全英文的，我想說有點怪，而且也沒有大頭貼，以為是詐騙。」「我後來就有去跟我的經紀人講，他就有去接洽，才發現說真的就是B1的球隊在詢問這樣。

在釐清誤會後，雙方才朝向討論合約的階段，曾祥鈞說：「知道是真的以後，很興奮也很開心，因為自己一直以來就是想旅外，想要增加自己的經驗和能力。」對於進入球隊後的定位，他則透露：「球隊過去有幾個大洋將好像沒有要續約了，留下比較多鋒線球員，所以希望我可以幫忙補位，會以先發為主，希望在內外線都提供幫助。

提前開始學日文　相約游艾喆日本見

被問到旅日前有沒有做什麼準備，曾祥鈞表示主要還是會擔心語言的問題，目前有特別去學日文，現在剛學完50音。另外，曾祥鈞媽媽也非常鼓勵他有機會就盡量去國外嘗試，並提醒他去到日本以後，要多注意禮節問題，例如要用敬語跟前輩打招呼等

最後，談到台灣近期有不少球員都選擇往日本職籃發展，像是即將效力B1秋田北部喜悅的阿巴西，還有加盟滋賀湖泊的游艾喆。曾祥鈞表示：「之前在集訓的時候有遇到艾喆，互相也有討論，如果有機會的話可以在日本見面。」阿巴西過去也曾經在瓊斯盃和曾祥鈞一同出賽。

▲富邦勇士本土中鋒曾祥鈞合約期滿離隊，決定旅日挑戰最高層級B1，名古屋戰鷹今（19）日舉行加盟記者會。（圖／翻攝自名古屋戰鷹 IG）
▲富邦勇士本土中鋒曾祥鈞合約期滿離隊，決定旅日挑戰最高層級B1，名古屋戰鷹舉行加盟記者會迎接。（圖／翻攝自名古屋戰鷹 IG）

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