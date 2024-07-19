「還以爲是詐騙」！曾祥鈞曝收到邀請半信半疑　相約游艾喆日本見

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加盟記者會後，曾祥鈞接受訪問談到收到邀請時的感受，主動透露：「那時候剛好在健身房做重量，然後收到一個訊息，是全英文的，我想說有點怪，而且也沒有大頭貼，以為是詐騙。」「我後來就有去跟我的經紀人講，他就有去接洽，才發現說真的就是B1的球隊在詢問這樣。」
在釐清誤會後，雙方才朝向討論合約的階段，曾祥鈞說：「知道是真的以後，很興奮也很開心，因為自己一直以來就是想旅外，想要增加自己的經驗和能力。」對於進入球隊後的定位，他則透露：「球隊過去有幾個大洋將好像沒有要續約了，留下比較多鋒線球員，所以希望我可以幫忙補位，會以先發為主，希望在內外線都提供幫助。」
提前開始學日文 相約游艾喆日本見
被問到旅日前有沒有做什麼準備，曾祥鈞表示主要還是會擔心語言的問題，目前有特別去學日文，現在剛學完50音。另外，曾祥鈞媽媽也非常鼓勵他有機會就盡量去國外嘗試，並提醒他去到日本以後，要多注意禮節問題，例如要用敬語跟前輩打招呼等。
最後，談到台灣近期有不少球員都選擇往日本職籃發展，像是即將效力B1秋田北部喜悅的阿巴西，還有加盟滋賀湖泊的游艾喆。曾祥鈞表示：「之前在集訓的時候有遇到艾喆，互相也有討論，如果有機會的話可以在日本見面。」阿巴西過去也曾經在瓊斯盃和曾祥鈞一同出賽。