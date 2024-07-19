《女神降臨》作家牽老公來台！臉蛋正到爆　丈夫：娶到她何德何能

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因為Yaongyi常被稱作「女神」，她對此感到有壓力，但不管是不是女神，Yaongyi總是努力維持身材，以頻繁的運動、不吃加工食品、避免油炸、澱粉跟醣類的食物，記者笑虧：「但妳剛剛的台灣美食清單都是澱粉...」Yaongyi大笑：「旅行例外！」
Yaongyi跟田善旭新婚近2年，聊到戀愛到結婚，田善旭透露他們是在Webtoon的活動上認識進而變熟，也因為工作類型一樣，所以能理解彼此，加上個性適合，覺得能夠結婚真的很棒；請2人稱讚對方的優點，田善旭立即臉紅害羞，覺得何德何能娶到女神，接著準備細數對方優點時一度緊張到口吃，小倆口假裝吵架，Yaongyi笑回：「是不是對我的個性不滿意！」田善旭趕緊表示Yaongyi很體貼，「因為我很悶，很謝謝她能理解我」。
Yaongyi則說老公「一直以來都很善良」，結果2人又開玩笑吵起來，田善旭說：「我的優點只有善良？」Yaongyi補充表示：「因為我不擅理財，他很會，我因為情感豐富所以情緒起伏很大，但他起伏比較平，不過這是好事，我比較容易把他拉回來，他也比較沒有主見，這是很好的優點！」也因為如此，夫妻倆其實不太會大吵架，偶爾起小爭執而已。
Yaongyi的新作最快下個月在韓國連載，是一部東方奇幻愛情故事；2人也表示曾想過合作，但Yaongyi認為如果一起畫同一部作品「應該會破壞關係」，田善旭則說：「合作的話，真的要特別慎重。」
《要是未曾相遇就好了》作家M蜥跟大家分享如何激發靈感，除了把自己當觀眾、多看別人的作品之外，她也會以騎重機的方式放鬆自己、尋找靈感，Yaongyi跟田善旭一聽到M蜥會騎重機，紛紛發出「哇」的讚嘆聲，更雙手比出讚的手勢，模樣逗樂M蜥與全場記者。
Yaongyi檔案介紹：
Yaongyi於2014年以「牙齒矯正正妹」在臉書崛起，她當時從事試衣模特兒，因為常在社群分享時尚穿搭進而出名。走紅後，Yaongyi的美貌備受質疑，她也大方承認割過雙眼皮，在節目《黃金漁場》上也坦承做過多次微整形；不過她的「魔鬼骨盆」跟ㄦ字腰純屬天然，羨煞不少女性。
其實進場動刀完全不影響Yaongyi的名氣，創作的漫畫依舊受到歡迎，特別是《女神降臨》除了創下超過54億瀏覽，更在2022年2月被拍成電視劇，邀請到文佳煐、車銀優、黃寅燁主演，3位主角也因為作品加持，人氣三級跳。
Yaongyi除了愛畫畫，愛車成痴亦相當出名，曾擁有賓士1puAMG GT、保時捷911、McLaren 570、保時捷Macan、法拉利Roma等名車收藏，但因為很少開車，後續一一賣掉。
今年33歲的Yaongyi有過2段婚姻，跟前夫的兒子2014年出生，撫養權歸她；2020年她跟另一位知名漫畫家《青春白卷》的田善旭傳出緋聞，2人火速認愛，Yaongyi透露當時是男生釋出好感，為了考慮兒子感受不斷推開對方，是有一次在Webtoon活動上，她看到田善旭跟其他女漫畫家聊天而吃醋，才意識到自己喜歡上對方，所以接受男生愛意正式交往，戀愛3年後在2022年結婚。
除了漫畫登上小螢幕，Yaongyi也上過綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《魔法衣櫥》、《黃金漁場》；也客串過電視劇《今日的網漫》 。