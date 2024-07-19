NewJeans〈Bubble Gum〉被控抄襲！英樂團列「5點」要求停用賠錢

NewJeans在今年4月推出了單曲〈Bubble Gum〉，以輕快的節奏搭配充滿青春氣息的MV大受好評，不過卻在6月爆出了抄襲風波，英國的音樂公司WISE MUSIC GROUP在6月時向NewJeans所屬的南韓經紀公司ADOR與HYBE，以及韓國音源著作權協會，還有Sony Music等6單位，提出了抗議訴求，指出〈Bubble Gum〉這首歌抄襲了英國樂團Shakatak在1981年推出的〈Easier Said Than Done〉一曲，而英國樂團Shakatak也找了南韓的律師事務所來處理抄襲爭議。
英國樂團Shakatak也提出要求，要NewJeans馬上停止使用〈Bubble Gum〉這首歌，並且支付樂團在這段期間的損失，以及著作權賠償等。英國樂團Shakatak也舉出了NewJeans的〈Bubble Gum〉跟他們的歌曲〈Easier Said Than Done〉有5個相似的地方，像是作曲的旋律與副歌很像，旋律基本上幾乎一樣，和聲也很相似，電吉他跟貝斯演奏也很像，兩首歌的拍子速度也很像，〈Easier Said Than Done〉是104BPM，而〈Bubble Gum〉則是105BPM，嚴肅地認定〈Bubble Gum〉抄襲。
針對NewJeans的〈Bubble Gum〉抄襲爭議，經紀公司ADOR也發聲回應，否認擅自使用〈Easier Said Than Done〉一說，並且透露在6月17日收到英國樂團Shakatak寄來的抗議信件時，就已經向對方表示：「請提出有公信力的分析報告。」ADOR在回應中也提到，英國樂團Shakatak在6月21日回信說會提出報告來佐證，但目前公司都沒收到該樂團的回覆。