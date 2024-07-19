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打臉Jaylen Brown！Bronny兩戰得分上雙　雷霆長人讚：是職業球員

▲洛杉磯湖人「詹皇之子」Bronny James連兩戰得分上雙，對戰騎士繳出13分，創下夏季聯賽個人得分新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人「詹皇之子」Bronny James連兩戰得分上雙，對戰騎士繳出13分，創下夏季聯賽個人得分新高。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA夏季聯賽如火如荼進行，洛杉磯湖人詹皇大兒子Bronny James似乎漸漸適應職業強度，今（19）日面對克里夫蘭騎士隊，Bronny上場25分鐘，繳出13分、5籃板、3助攻和2阻攻全面數據，幫助湖人以93：89險勝騎士，取得2連勝。值得一提的是，先前「皇子」Bronny才被塞爾提克Jaylen Brown酸不是「職業球員的料」，不過近兩場的表現獲得了肯定，雷霆長人Chet Holmgren更在社群媒體上大讚：「他看起來像是職業球員。」

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酸Bronny非職業等級　Jaylen急忙改口

湖人15日對陣塞爾提克之戰，NBA總冠軍賽FMVP Jaylen Brown也到場觀戰，但意外被拍到質疑Bronny的實力，Jaylen在場邊與WNBA球星女友Kysre Gondrezick聊天時脫口說出：「我不認為Bronny是職業球員等級。」Gondrezick回應道：「我覺得他肯定會去G聯盟。」Jaylen接著說：「我不這麼認為，他還是會進湖人隊，因為他的名號。

Jaylen這番言論迅速在社群媒體上引起熱議，他在發現自己似乎說錯話之後，也立即改口表示：「能和兒子一同在NBA打球是值得驕傲的事，Bronny擁有成功的條件，我很期待看到他成長。」

Bronny連2戰得分上雙　獲雷霆長人肯定

此戰Bronny James上場25分鐘，全場10投5中，三分球3投1中，得到13分、5籃板、3助攻、2阻攻，表現相當全面。而13分也是Bronny在夏季聯賽的新高得分，昨日面對老鷹隊他全場得到12分，Bronny如今也連續2戰個人得分都來到雙位數。

Bronny出色表現也讓他父親詹皇非常驕傲，詹皇立即在Instagram限時動態上轉發多則兒子的精華片段。雷霆長人Chet Holmgren也跟上最新時事，在社群媒體上發文鼓勵Bronny，「看起來就像是職業球員。」


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