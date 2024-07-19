女星收恐嚇訊息「輪X妳」找男友秀秀　楚翔茵芙穩交3年送花表愛意

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華千涵忙拍八點檔，被關心感情狀態，她先是語帶保留說有好消息會公布，接著才坦承有交往10年圈外男友，也有結婚打算，她透露曾經因為工作聚少離多協議先分開，後來發現彼此身邊都沒對象，才又復合，男友也很尊重她的工作。
最近因為演反派被罵，還收到酸民私訊「輪姦妳」，華千涵拿給男友看，因為太荒謬，男友先是大笑，接著安撫她的情緒，要她先跟公司商量怎麼處理。華千涵分享，「之前因為我的家人過世，他（男友）就陪在我旁邊，還幫忙處理，葬儀社在找家屬的時候，他跑得比我還快，讓我很感動。」
楚翔、茵芙穩定交往 沒生子壓力順其自然
而楚翔這次在劇中改變過去流氓形象，飾演深情男子，被問到會不會轉換不過來？他急忙替自己解釋，「我真的只是長這樣而已！正常講話不會覺得我像8+9吧！」他和茵芙穩定交往3年，楚翔說，「前陣子就有送她花，因為剛好快3年，她最近要一個人去西班牙玩，趁她出去之前給她驚喜。」對於結婚計畫，楚翔坦言他沒有傳宗接代的壓力，所以一切順其自然。
鄒承恩第一次演八點檔 壓力大到牙齦發炎
鄒承恩過去都演偶像劇比較多，首次演八點檔讓他壓力大到牙齦發炎，從耳朵到脖子的位置都發麻，醫生說嚴重到已經腐蝕到骨頭，要馬上把智齒拔掉。
在進組之前他幾乎天天健身維持好體態，開拍後忙到再也沒踏進過健身房，目前小孩快要8歲，由太太全職照顧，兒子正是皮的階段，看到最近北市培諾米達幼兒園爆發狼師猥褻、性侵案，鄒承恩跟太太都相當憤怒，也希望大家多多關注這個議題，平時他也都教育兒子，不管跟誰都要保持距離，不希望發生了才講，機會教育不能等。